Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κινήματος, σε συνεργασία με την πρώην βουλευτή των Εργατικών, Ζάρα Σουλτάνα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόρμπιν εξαπέλυσε δριμεία κριτική στο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, υποστηρίζοντας ότι «είναι καιρός για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος».

Ο Κόρμπιν, ο οποίος είναι πλέον ανεξάρτητος βουλευτής καθώς έχει διαγραφεί από το Εργατικό Κόμμα, τόνισε την ανάγκη για «μαζική αναδιανομή του πλούτου και της εξουσίας», προτείνοντας πολιτικές όπως η «φορολόγηση των υπερπλουσίων» και η δημόσια ιδιοκτησία βασικών υπηρεσιών.

It's time for a new kind of political party - one that belongs to you.



Sign up at https://t.co/0bhBHhWvVa. pic.twitter.com/UwjHBf4nZQ — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 24, 2025

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το σύστημα είναι στημένο όταν 4,5 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην έκτη πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Το σύστημα είναι στημένο όταν γιγάντιες εταιρείες πλουτίζουν από την αύξηση των λογαριασμών. Το σύστημα είναι στημένο όταν η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους φτωχούς, αλλά δισεκατομμύρια για πόλεμο».

Μαζί με τη Ζάρα Σουλτάνα, καλούν τους πολίτες να εγγραφούν και να συμμετάσχουν «στην ιδρυτική διαδικασία, που θα οδηγήσει στο εναρκτήριο συνέδριο» του νέου κόμματος. Στις βασικές θέσεις του κόμματος περιλαμβάνονται η επαναφορά της ενέργειας, του νερού, των σιδηροδρόμων και των ταχυδρομείων σε δημόσια ιδιοκτησία, η επένδυση σε ένα ευρύ πρόγραμμα κατασκευής δημοτικών κατοικιών και η υπεράσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) από την ιδιωτικοποίηση.

Οι δύο πολιτικοί αναφέρθηκαν και στην κατάσταση στη Γάζα, κάνοντας λόγο για συνενοχή της βρετανικής κυβέρνησης. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία κατά της γενοκτονίας», τόνισαν.

Αν και ο ιστότοπος του νέου εγχειρήματος ονομάζεται Your Party (Το Κόμμα Σας), αυτό φαίνεται να είναι μόνο ένα προσωρινό όνομα, καθώς ο ιστότοπος αναφέρει ότι το όνομα θα προκύψει στη συνέχεια.

Η ίδρυση του νέου κόμματος αναμένεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα, το οποίο κινδυνεύει να χάσει ψηφοφόρους από τα αριστερά του. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το 18% των Βρετανών δήλωσε ανοιχτό στο να ψηφίσει ένα αριστερό κόμμα με επικεφαλής τον Τζέρεμι Κόρμπιν σε μελλοντικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

