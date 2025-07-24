Έτοιμο να επαναλάβει τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει το Ιράν εφόσον όμως τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, μία ημέρα πριν από μια συνάντηση με ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, αναλύοντας τους τρεις όρους της Τεχεράνης, ο Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν εφόσον:

- αναγνωριστούν τα δικαιώματα της Τεχεράνης βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,

- η Ουάσινγκτον οικοδομήσει εμπιστοσύνη με την Τεχεράνη και

- εγγυηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.