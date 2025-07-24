Έτοιμο να επαναλάβει τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει το Ιράν εφόσον όμως τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, μία ημέρα πριν από μια συνάντηση με ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Κωνσταντινούπολη.
Συγκεκριμένα, αναλύοντας τους τρεις όρους της Τεχεράνης, ο Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συνεχιστούν εφόσον:
- αναγνωριστούν τα δικαιώματα της Τεχεράνης βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων,
- η Ουάσινγκτον οικοδομήσει εμπιστοσύνη με την Τεχεράνη και
- εγγυηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.
