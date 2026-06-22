Η A24 και η Google σύναψαν μια συνεργασία έρευνας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία θα φέρει το ανεξάρτητο στούντιο να συνεργάζεται με το τμήμα DeepMind της Google για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται στην AI για δημιουργούς ταινιών.

Η επένδυση της Google, ύψους περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι συνδεδεμένη με τη συνεργασία αυτή και κινείται στα ίδια επίπεδα με το ποσό που επένδυσε η Thrive Capital κατά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης του στούντιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η συνεργασία θα δώσει στην A24 πρόσβαση στην έρευνα και τις υποδομές της DeepMind, ενώ οι ερευνητές της DeepMind θα συνεργαστούν με το στούντιο για τη δημιουργία νέων ροών εργασίας (workflows). Η συμφωνία δεν δίνει στην Google πρόσβαση στη βιβλιοθήκη περιεχομένου ή στα δεδομένα της A24.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει τον πιο πρόσφατο «γάμο» ανάμεσα σε ένα στούντιο του Χόλιγουντ και την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια εποχή όπου οι εταιρείες ταλαντεύονται ανάμεσα σε συνεργασίες και δικαστικές αγωγές. Η βραχύβια συμφωνία της Disney με την OpenAI για την παραχώρηση άδειας χρήσης των χαρακτήρων της ήρθε την ίδια περίοδο που η εταιρεία μήνυσε εταιρείες AI όπως η MiniMax και η Midjourney για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ η Lionsgate επέκτεινε τη συνεργασία της με την εταιρεία AI Runway AI για την ανάπτυξη νέας πνευματικής ιδιοκτησίας και την παραγωγή εκπομπών που δημιουργούνται από AI, αντλώντας υλικό από τα υπάρχοντα franchise της. Το Netflix αγόρασε επίσης νωρίτερα φέτος την InterPositive, τη startup τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων για κινηματογραφιστές.

Ο συνεργάτης της A24, Σκοτ Μπέλσκι, ο οποίος ηγείται του τεχνολογικού τμήματος του στούντιο (A24 Labs), δήλωσε στη Journal ότι η συνεργασία του στούντιο με την Google διαφέρει από άλλες συμφωνίες, επειδή οι προγραμματιστές AI διαφήμιζαν λανθασμένα τα προϊόντα τους ως μέσο για να γίνονται οι ταινίες φθηνότερα και γρηγορότερα. Το τμήμα του αναπτύσσει εφαρμογές για εικονογραφημένα σενάρια (storyboards) που δημιουργούνται από AI, μια ακόμη επανεφεύρεση της διαδικασίας παραγωγής, την οποία έχουν εγκρίνει κινηματογραφιστές όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν καλύτερες χρήσεις που διαφυλάσσουν τον δημιουργικό έλεγχο και υποστηρίζουν την ανάληψη ρίσκων», δήλωσε στη Journal, υποστηρίζοντας ότι τα νέα εργαλεία «δεν θα μοιάζουν καθόλου με το είδος της AI που παράγει περιεχόμενο μέσω εντολών (prompts), με το οποίο ο κόσμος νιώθει άβολα».

«Πιστεύουμε ότι οι επαναστατικές ανακαλύψεις συμβαίνουν όταν η τεχνολογία φτάνει στα χέρια των καλύτερων μυαλών του κλάδου», δήλωσε στη Journal ο Ίλαϊ Κόλινς, αντιπρόεδρος προϊόντος της DeepMind.

Η A24 αποτελεί σημείο υποδοχής για πολλούς ανερχόμενους κινηματογραφιστές, με την κριτική και εμπορική επιτυχία της λίστας των ταινιών της -«Lady Bird», «Moonlight», «Everything Everywhere All at Once», «Marty Supreme» και του πρόσφατου νικητή του box-office «Backrooms»- να οφείλεται στην εμπιστοσύνη που δείχνει στους δημιουργούς που επιστρατεύει και στο ένθερμο, κυρίως νεανικό, κοινό που έχει συγκεντρώσει. (Περίπου το 85% όσων είδαν το «Backrooms» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του ήταν κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της PostTrak.) Η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που περίπου οι μισοί ενήλικες κάτω των 30 ετών πιστεύουν ότι η AI θα βλάψει την κοινωνία, σύμφωνα με μελέτη του Pew Research που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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