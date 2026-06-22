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Πέντε νεκροί μετά από στρατηγικό χτύπημα της Ουκρανίας στην πόλη Βορόνεζ της Ρωσίας

Το Κίεβο χτύπησε εργοστάσιο παραγωγής πυραυλικών εξαρτημάτων σε μία πόλη 670 χιλιόμετρα ανατολικά του Χάρκοβο - Άλλο ένα μεγάλο πλήγμα για το Κρεμλίνο 

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Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από το Βορόνεζ μετά από αεροπορική επίθεση του Κιέβου που φέρεται να έπληξε εργοστάσιο παραγωγής στη ρωσική πόλη, που βρίσκεται σχετικά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι πληροφορίες μιλούν για πέντε νεκρούς Ρώσους. Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

Η εγκατάσταση προμήθευε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους κρουζ Kh-101 και Iskander-K, καθώς και στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Pantsir-S1.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία
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