Πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από το Βορόνεζ μετά από αεροπορική επίθεση του Κιέβου που φέρεται να έπληξε εργοστάσιο παραγωγής στη ρωσική πόλη, που βρίσκεται σχετικά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι πληροφορίες μιλούν για πέντε νεκρούς Ρώσους. Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

Η εγκατάσταση προμήθευε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στους πυραύλους κρουζ Kh-101 και Iskander-K, καθώς και στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Pantsir-S1.

BREAKING:



Ukraine struck and completely destroyed a semiconductor factory in Voronezh, Russia with a cruise missile.



The facility supplied electronic components used in Kh-101 and Iskander-K cruise missiles, as well as the Pantsir-S1 air defense system. pic.twitter.com/ueXzWGp4fe — Current Report (@Currentreport1) June 22, 2026

Πηγή: skai.gr

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