Πανίσχυρα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να καταρρίψουν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, απέχουν μόλις λίγους μήνες, προειδοποιούν οι υπηρεσίες κυβερνοπληροφοριών της συμμαχίας «Five Eyes» (Πέντε Μάτια) σε μια σπάνια κοινή ανακοίνωσή τους, καλώντας τους ηγέτες να «δράσουν τώρα».

Η ξαφνική δημόσια παρέμβαση των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, να αποκλείσει τους «ξένους υπηκόους» από τη χρήση ενός πολυδιαφημισμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα Fable, το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρεία τεχνολογίας Anthropic, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Σίδνεϊ), αναφέρει ότι αν και η τεχνητή νοημοσύνη «θα βοηθούσε στη βελτίωση της κυβερνοάμυνας με την πάροδο του χρόνου, παράλληλα επιταχύνει την ταχύτητα, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κυβερνοαπειλών».

«Τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ξεπεράσουν τις τρέχουσες προσδοκίες του κλάδου, μεταμορφώνοντας ριζικά τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο. Το χρονοδιάγραμμα δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε μήνες», αναφέρει η προειδοποίηση των υπηρεσιών της συμμαχίας «Five Eyes».

«Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβερνοανθεκτικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, της εμπιστοσύνης της αγοράς και της μακροπρόθεσμης αξίας».

Οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας επεσήμαναν ότι τα άλματα στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δείχνουν πως η τεχνολογία θα μειώσει τα εμπόδια για τους κακόβουλους παράγοντες, αυξάνοντας την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα των επιθέσεων.

«Απαιτείται μια συνολική απάντηση από το σύνολο των οργανισμών και της κοινωνίας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο κυβερνοκίνδυνος δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα. Πρόκειται για έναν βασικό επιχειρηματικό κίνδυνο και αποτελεί ευθύνη της ηγεσίας».

Αν και στην ανακοίνωση δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή εταιρείες, τα βλέμματα πολλών σε όλο τον κόσμο είναι στραμμένα στην προηγμένη σειρά εργαλείων της Anthropic.

Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες εφευρέσεις της μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας ονομάζεται Fable 5. Πρόκειται για μια υποτιθέμενα πιο φιλική προς την κοινότητα έκδοση του Mythos - ενός πανίσχυρου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, το οποίο μπορεί να εντοπίζει κενά ασφαλείας σε συστήματα κυβερνοχώρου και είναι διαθέσιμο μόνο σε εγκεκριμένους οργανισμούς και εταιρείες, λόγω των φόβων ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλους σκοπούς.

Η χρήση και των δύο μοντέλων της Anthropic ανεστάλη για τους «ξένους υπηκόους» τον Ιούνιο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία επικαλέστηκε σχετικές εισηγήσεις των αρχών εθνικής ασφάλειας.

Η Ολίβια Σεν (Olivia Shen), ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης στο Κέντρο Μελετών Ηνωμένων Πολιτειών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι επικεντρωμένο στις επόμενες κινήσεις της Anthropic, όμως ενδέχεται να μην απέχουν πολύ και άλλα, εξίσου πανίσχυρα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Πιστεύω ότι πρέπει να αναμένουμε πως το επόμενο Mythos ή το επόμενο Fable βρίσκεται προ των πυλών», ανέφερε η Σεν.

«Εμείς μπορούμε να δούμε μόνο ό,τι έχει ήδη κυκλοφορήσει, αλλά ενδέχεται να αναπτύσσονται και άλλα μοντέλα από χώρες όπως η Κίνα, ή από άλλα κράτη, παράγοντες και εταιρείες, τα οποία να είναι εξίσου προηγμένα».

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση Αλμπανίζι υπέγραψε με την Anthropic, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία που εντάσσεται στο εθνικό της σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει ο Guardian.

Το μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας σημαίνει ότι οι εταιρείες συμφωνούν να μοιράζονται λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης με την κυβέρνηση και να «προωθούν την ασφάλεια».

Το εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης προκρίνει μια πιο ήπια προσέγγιση στη ρύθμιση του κλάδου, σε μια προσπάθεια να επωφεληθεί από τα οικονομικά πλεονεκτήματα και τα οφέλη παραγωγικότητας που προσφέρει αυτή η τεχνολογία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.