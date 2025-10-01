Οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ συναντώνται σήμερα στην Κοπεγχάγη για μια άτυπη σύνοδο κορυφής αφιερωμένη κυρίως στο ζήτημα της άμυνας, μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις drones στη Δανία επέφεραν το κλείσιμο αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων αυτού της Κοπεγχάγης, του μεγαλύτερου της βόρειας Ευρώπης.

Κατά την έναρξη της άτυπης συνόδου κορυφής, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε σήμερα να δώσει η Ευρώπη μια «πολύ ισχυρή απάντηση» στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγεται από τη Ρωσία.

«Δεν υπάρχει παρά μία μόνο χώρα που είναι έτοιμη να μας απειλήσει και αυτή είναι η Ρωσία και έχουμε συνεπώς ανάγκη από μια πολύ ισχυρή απάντηση», επέμεινε η Δανή πρωθυπουργός, στη χώρα της οποίας πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες υπερπτήσεις από άγνωστης ταυτότητας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Ελπίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν τώρα πως υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος. Τη μια μέρα είναι στην Πολωνία, την άλλη στη Δανία και την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιθανόν αλλού που θα δούμε σαμποτάζ ή drones να πετούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Όταν βλέπω τη σημερινή Ευρώπη, πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη και την πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου», πρόσθεσε καλώντας τους Ευρωπαίους να επανεξοπλισθούν και να προχωρήσουν σε καινοτομίες στο ζήτημα της άμυνας.

Η προέλευσή τους παραμένει μέχρι τώρα άγνωστη, όμως οι δανικές αρχές ενοχοποίησαν τη Ρωσία, η οποία κατηγορούνταν ήδη ότι βρίσκεται πίσω από την εισβολή περίπου 20 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις αρχές Σεπτεμβρίου στον πολωνικό εναέριο χώρο και για την εισβολή τριών μαχητικών αεροπλάνων στον εσθονικό εναέριο χώρο μερικές ημέρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

