Ως «προϊόν παραπληροφόρησης» χαρακτηρίζει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης της Τουρκικής Προεδρίας τους ισχυρισμούς ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν ενήμερος πως το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ θα πετάει με αμερικανικούς κινητήρες.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, «Ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αμυντικής Βιομηχανίας, ο Πρόεδρός μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ηγείται άμεσα των στρατηγικών επενδύσεων. Το Εθνικό Μαχητικό Αεροσκάφος KAAN και το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης κινητήρων προχωρούν σύμφωνα με το όραμα, τη βούληση και την αποφασιστικότητα του Προέδρου μας, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας Αμυντικών Βιομηχανιών και με τις αφοσιωμένες προσπάθειες των Τούρκων μηχανικών»

«Επομένως, οι ισχυρισμοί ότι ο Πρόεδρός μας δεν ενημερώθηκε ή παραπληροφορήθηκε σχετικά με τη στρατηγική επένδυση αποτελούν σαφή προσπάθεια παραπληροφόρησης που στοχεύει την Προεδρία. Είναι ζωτικής σημασίας το κοινό να αγνοήσει τις εικασίες για ένα στρατηγικό ζήτημα όπως η Εθνική Αμυντική Βιομηχανία και να βασιστεί αποκλειστικά σε δηλώσεις επίσημων θεσμών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στη γείτονα χώρα ισχυρισμός Τούρκου φιλοκυβερνητικού δημοσιογράφου, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική ρητορική περί «εγχώριου και εθνικού» προγράμματος.

Αναλυτικά η συζήτηση:

Τζεμ Κιουτσούκ, δημοσιογράφος: Υπάρχει μια συμφωνία για 45 αεροσκάφη KAAN από τις ΗΠΑ να αγοραστούν 90 κινητήρες. Και μάλλον έχει καταβληθεί και ένα ποσό. Εδώ ο πανικός και η δυσκολία (από τις δηλώσεις Φιντάν) προέκυψε, επειδή στην αρχή δεν είχε δοθεί αυτή η πληροφορία στον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή ο πρόεδρος Ερντογάν είχε την εντύπωση πως τα 45 αεροσκάφη θα πετούσαν με εθνικό κινητήρα και όχι με αμερικανικούς κινητήρες. Εσύ ήξερες πως έχουμε υπογράψει συμφωνία αγοράς 90 κινητήρων για τα 45 αεροσκάφη;»

Φουάτ Ουγούρ, δημοσιογράφος: Όχι, δεν το ξέραμε αυτό...

Σεμίλ Ταγιάρ, πολιτικός αναλυτής: Όχι και έπρεπε να μας το είχαν πει!

Ναγκεχάν Αλτσί, δημοσιογράφος: Μα αυτό λέω, θα πρέπει να μας ενημερώνουν σωστά. Χρειάζεται διαφάνεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.