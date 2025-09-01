Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Δευτέρα από την Κίνα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο ανοίγουν τον δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

«Από αυτή την άποψη, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν στο φόρουμ του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν.

«Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι οι συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη αυτού του στόχου» επισήμανε και υπογράμμισε ότι θα ενημερώσει τους ηγέτες για τις λεπτομέρειες της συνάντησής του στην Αλάσκα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερών συναντήσεων.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία και να αντικατασταθεί η ισορροπία ασφαλείας.

Εξαπολύοντας επίθεση στη Δύση είπε, ότι οι προσπάθειές της να σύρει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ είναι μία από τις αιτίες της κρίσης στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.