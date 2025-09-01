Θύμα απόπειρας άσεμνης επίθεσης είχε πέσει ως έφηβη η βασίλισσα Καμίλα, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ένα νέο βιβλίο για τη Βασιλική Οικογένεια. Λέγεται μάλιστα ότι η Βασίλισσα κατάφερε να απωθήσει τον δράστη χρησιμοποιώντας το παπούτσι της.

Η απόπειρα της επίθεσης περιγράφεται στο βιβλίο «Power and the Palace» από τον πρώην βασιλικό αρχισυντάκτη της εφημερίδας Times, Valentine Low. Υποστυρίζει μάλιστα ότι την ιστορία αυτή την διηγήθηκε η βασίλισσα στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν τότε δήμαρχος του Λονδίνου.

Όταν έγινε η επίθεση, η βασίλισσα ήταν 16 ή 17 ετών και το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα τρένο προς τον σταθμό Paddington.

Ο άνδρας λέγεται ότι άγγιξε την έφηβη Καμίλα Σαντ μέχρι που εκείνη έβγαλε τελικά το παπούτσι της και τον χτύπησε με αυτό.

Ήταν, είπε στον Τζόνσον, κάτι που η μητέρα της τής είχε πει να κάνει αν ποτέ βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.

Όταν έφτασε στο Λονδίνο, ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του σταθμού και ο άνδρας συνελήφθη.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει κάνει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την ιστορία, αλλά δεν αμφισβητεί τις λεπτομέρειές της.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου έργου της βασίλισσας τα τελευταία χρόνια αφορούσε τη στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού.

Είναι προστάτιδα του φιλανθρωπικού οργανισμού SafeLives και έχει επισκεφθεί καταφύγια κακοποιημένων γυναικών και κέντρα αντιμετώπισης βιασμών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκοσμίως.

Πηγές κοντά στη Βασίλισσα λένε ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει την απόπειρα εναντίον της στο παρελθόν για να αποφύγει να επιστήσει την προσοχή στην εμπειρία της και όχι στα θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.