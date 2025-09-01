Φόβους για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες εκφράζουν οι αφγανικές Αρχές από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουνάρ, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής, ιδίως στον τομέα που γειτονεύει με το Πακιστάν, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια σπιτιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν, οι νεκροί ανέρχονται σε 610 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.300.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην Τζαλαλαμπάντ, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και περίπου 140 χιλιόμετρα από την Καμπούλ.

Η περιοχή που σημειώθηκε ο σεισμός είναι ορεινή με περιορισμένες επικοινωνίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληροφορίες έρχονται με αργούς ρυθμούς.

ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6 — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

Οι Αρχές αναμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς πολλά σπίτια έχουν γίνει συντρίμμια και προς το παρόν δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή θύματα.

Το Υπουργείο Άμυνας μεταφέρει 30 γιατρούς και 800 κιλά ιατροφαρμακευτικού υλικού στην ανατολική επαρχία Κουνάρ για να υποστηρίξει τα τοπικά νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar του Αφγανιστάν.

Ο ηγέτης των Ταλιμπάν, μουλάς Νουρουντίν Τουράμπ, επικεφαλής του Υπουργείου Εθνικής Διαχείρισης Καταστροφών, έφτασε επίσης στο Κουνάρ για να επιβλέψει τις προσπάθειες αντιμετώπισης κρίσεων.

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι υψηλός, αλλά επειδή η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμα στο σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν.

Deadly 6.0 quake strikes Afghanistan overnight: 9 killed, many hurt. Tremors felt across Pakistan. pic.twitter.com/c0zHIw0R9D — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

«Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δείχνουν ότι σχεδόν 30 άνθρωποι από ένα χωριό έχουν σκοτωθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με τα θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν. Τρία χωριά «καταστράφηκαν ολοσχερώς και υπέστησαν σοβαρές ζημιές», πρόσθεσε.

«Μερικοί από τους τραυματίες έχουν διασωθεί και τα θύματα που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα κατεστραμμένα σπίτια έχουν ανασυρθεί», είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη στην περιοχή.

Video: So far, 35 flights have been conducted from Nangarhar airport to Kunar, transporting 335 injured individuals to Nangarhar Regional Hospital, with efforts ongoing to transfer the remaining.#TOLOnews_English pic.twitter.com/j6UgsmSt3Z — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) September 1, 2025

«Ο αριθμός των τραυματιών και των νεκρών είναι πιθανώς υψηλότερος, αλλά επειδή η περιοχή έχει περιορισμένη πρόσβαση και επικοινωνία, οι ομάδες μας εξακολουθούν να βρίσκονται επί τόπου. Μόλις συλλεχθούν ακριβή στοιχεία, αν θέλει ο Θεός, θα τα μοιραστούμε μαζί σας», τόνισε.

Afghanistan hit by its strongest earthquake in years, deadly shocks devastate Kunar and nearby regions. pic.twitter.com/odkIAtXoB6 — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος -8 χιλιομέτρων-, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, υπάρχουν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Η περιοχή που επλήγη από τον σεισμό το βράδυ της Κυριακής, είχε ήδη πληγεί από ξαφνικές πλημμύρες το Σαββατοκύριακο οι οποίες σάρωσαν τις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.