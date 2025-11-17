Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών

Τη θέση ότι η λύση του Κυπριακού περνά αποκλειστικά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών επανέλαβε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει «θάρρος και βούληση» αντίστοιχη με των Τουρκοκυπρίων.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν δήλωσε: «Η λύση του ζητήματος του Κυπριακού όπως το έχουμε αναφέρει και με άλλες αφορμές, περνάει από τη συνύπαρξη των δυο κρατών. Αν και η Ελληνοκυρπιακή πλευρά δείξει το θάρρος, τη βούληση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη, ρεαλιστική και μόνιμη λύση που θα βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα πάνω σε αδικία».

Πηγή: skai.gr

