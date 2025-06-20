Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ φτάνει γρήγορα «σε σημείο χωρίς επιστροφή», επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρομοιάζοντας για ακόμα μία φορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ και τον Πολ Ποτ.

«Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του που διαπράττουν φρικαλεότητες εδώ και μήνες χωρίς κανέναν σεβασμό στους νόμους και χωρίς ηθική, έχουν βάλει τα ονόματά τους δίπλα σε τυράννους του αιώνα μας όπως ο Χίτλερ και ο Πολ Ποτ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς, η γενοκτονία στη Γάζα και η σύγκρουση με το Ιράν φτάνουν γρήγορα σε σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτή η τρέλα πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», λέει, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιοχή, την Ευρώπη και την Ασία «για πολλά χρόνια» πρόσθεσε.

«Σήμερα λέμε ειρήνη, διπλωματία, δικαιοσύνη, ελευθερία ! Σήμερα λέμε ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς λέγοντας ότι «ο κύκλος βίας που άνοιξε με τις ισραηλινές επιθέσεις μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την περιοχή και την Ευρώπη, όσον αφορά το ενδεχόμενο μετανάστευσης και διαρροής ραδιενέργειας».

