Αραγτσί: Αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα - Θα συναντούσαμε τους Αμερικανούς στις 15 Ιουνίου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε από τη Γενεύη - ενόψει της συνάντησης με τους Ευρωπαίους ομολόγους - στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι «οι επιθέσεις του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτελούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου». «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα και κυριαρχία με δύναμη», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι «υποτίθεται ότι θα συναντούσαμε τους Αμερικανούς στις 15 Ιουνίου για να καταρτίσουμε μα πολλά υποσχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Η επίθεση του Ισραήλ είναι προδοσία της διπλωματίας».

Μπορείτε να δείτε όλες τις σημερινές εξελίξεις εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.