Μακρόν: Τα τέσσερα σημεία της πρότασης των Ευρωπαίων για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα υποβάλουν στο Ιράν μια διπλωματική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πρόταση αποτελείται από τέσσερα κύρια σημεία:

-Την επανέναρξη των εργασιών του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών (ΔΟΑΕ) με στόχο τον «μηδενικό εμπλουτισμό» ουρανίου.

- Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.

- Τον τερματισμό της χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων της περιοχής από την Τεχεράνη.

- Την απελευθέρωση των «ομήρων» από το Ιράν (αναφορά στους αλλοδαπούς που κρατούνται σε ιρανικές φυλακές).

«Το Ιράν πρέπει να δείξει ότι είναι πρόθυμο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο που προτείνουμε», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους σύμφωνα με το BBC.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί βρίσκεται στη Γενεύη για συνάντηση με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

