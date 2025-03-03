Μια σύγκρουση σήμερα μεταξύ δύο λεωφορείων που μετέφεραν τουρίστες, σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Βαρκελώνης άφησε πίσω της περίπου 50 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«Συνολικά 63 άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες», είπε σε δημοσιογράφους ο Άλμπερτ Μπατλέ, αντιδήμαρχος Βαρκελώνης. «Υπάρχουν τέσσερις τραυματίες σοβαρά, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος», πρόσθεσε ο ίδιος.
Ένα από τα λεωφορεία ήταν ακίνητο όταν το άλλο έπεσε από πίσω του, ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Ανάμεσα στα θύματα είναι μέλη ενός γκρουπ επιβατών κρουαζιέρας που επισκεπτόταν την περιοχή γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια, από τις τουριστικές ατραξιόν στη Βαρκελώνη, και μια άλλη ομάδα Ιταλών φοιτητών που διέμεναν σε κοντινή πόλη, είπε ο Μπατλέ.
❗️🇪🇸 - A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 3, 2025
One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk
