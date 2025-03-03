Λογαριασμός
Ισπανία: Σύγκρουση δύο λεωφορείων με τουρίστες στη Βαρκελώνη - Πολλοί τραυματίες εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά (Βίντεο)

«Συνολικά 63 άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες», είπε ο Άλμπερτ Μπατλέ, αντιδήμαρχος Βαρκελώνης - 4 τραυματίες σοβαρά, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος

Bus

Μια σύγκρουση σήμερα μεταξύ δύο λεωφορείων που μετέφεραν τουρίστες, σε πολυσύχναστη λεωφόρο της Βαρκελώνης άφησε πίσω της περίπου 50 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Συνολικά 63 άτομα δέχθηκαν πρώτες βοήθειες», είπε σε δημοσιογράφους ο Άλμπερτ Μπατλέ, αντιδήμαρχος Βαρκελώνης. «Υπάρχουν τέσσερις τραυματίες σοβαρά, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένα από τα λεωφορεία ήταν ακίνητο όταν το άλλο έπεσε από πίσω του, ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Ανάμεσα στα θύματα είναι μέλη ενός γκρουπ επιβατών κρουαζιέρας που επισκεπτόταν την περιοχή γύρω από τη Σαγράδα Φαμίλια, από τις τουριστικές ατραξιόν στη Βαρκελώνη, και μια άλλη ομάδα Ιταλών φοιτητών που διέμεναν σε κοντινή πόλη, είπε ο Μπατλέ.

