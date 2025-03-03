Ο Μπαϊρού χαιρετίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι γιατί δεν τον λύγισε ο Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού χαιρέτισε σήμερα το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν εκάμφθη» μετά τη διαμάχη του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια «συγκλονιστική σκηνή, γεμάτη από βαρβαρότητα και επιθυμία για ταπείνωση».

«Για την τιμή της δημοκρατικής ευθύνης, για την τιμή της Ουκρανίας και, τολμώ να πω, για την τιμή της Ευρώπης, ο (Ουκρανός) πρόεδρος δεν εκάμφθη και πιστεύω ότι πρέπει να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας γι' αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός ανοίγοντας μια συζήτηση στο γαλλικό κοινοβούλιο για την Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Είμαστε ισχυροί και δεν το ξέρουμε. Και συμπεριφερόμαστε σαν να ήμασταν αδύναμοι», πρόσθεσε ο Μπαϊρού, ενώ το Παρίσι και σύμμαχοί του αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν μια πιθανή απεμπλοκή των ΗΠΑ από την Ουκρανία και την ίδια την Ευρώπη.

«Το ΑΕΠ της ΕΕ, αν προστεθεί και αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, είναι πάνω από δέκα φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ρωσίας» και «αν συγκρίνουμε τα οπλοστάσια (...), οι ένοπλες δυνάμεις της ηπείρου μας μαζί με εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια επαγγελματίες στρατιώτες, 25% περισσότεροι από τις ρωσικές δυνάμεις», πρόσθεσε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

