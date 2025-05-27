Ερντογάν: Είμαστε συνοδοιπόροι όχι μόνο μέχρι την κάλπη, αλλά μέχρι την τελευταία μας πνοή

«Είμαστε συνοδοιπόροι όχι μόνο μέχρι την κάλπη, αλλά μέχρι την τελευταία μας πνοή» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Δεν είμαστε συνοδοιπόροι αυτών που τσουγκρίζουν τα ποτά τους στον Βόσπορο, οι συνοδοιπόροι μας είναι όσοι δεν έχουν κανέναν άλλο από τον Θεό και το κράτος» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος, στρεφόμενος στην παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματός του.

«Μην ξεχνάτε το εξής, εμείς είμαστε μια ομάδα που συνοδεύουμε τους συνοδοιπόρους μας και στην πορεία και στη μοίρα τους, κι αυτό το κάνουμε όχι μέχρι την κάλπη αλλά μέχρι την τελευταία μας πνοή!

» Οι συνοδοιπόροι μας δεν είναι οι άνθρωποι της ελίτ, όσοι έχουν την άνεση τους και όσοι ακουμπάνε τις πλάτες τους στις βίλες τους. Οι συνοδοιπόροι μας δεν είναι η αφρόκρεμα, οι μεγιστάνες ή όσοι κάθονται στα σπίτια πάνω στο Βόσπορο και τσουγκρίζουν τα ποτά τους θαυμάζοντας την πανσέληνο! Οι δικοί μας συνοδοιπόροι είναι αυτοί που δεν έχουν κανέναν άλλον από τον Θεό και από το κράτος!» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν θεωρεί τον εαυτό του ως ηγέτη εκατοντάδων ανθρώπων του κόσμου

«Είμαστε η ελπίδα και εγγυητές του μέλλοντος εκατοντάδων εκατομμυρίων πονεμένων που ελπίζουν από την Τουρκία»

«Εμείς είμαστε αυτοί, είμαστε ένα κίνημα της καρδιάς. Είμαστε ταγμένοι ομάδα, που χτυπάει η καρδιά μας με την αγάπη για τον λαό και την πατρίδα. Είμαστε η ελπίδα όχι μόνο των 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, ούτε και των 86 εκατομμυρίων Τούρκων, αλλά είμαστε η ελπίδα και εκατοντάδων εκατομμυρίων πονεμένων και καταπιεσμένων ανθρώπων που έχουν στρέψει τα βλέμματα τους στη χώρα μας. Είμαστε η ασφάλεια τους, είμαστε η εγγύηση του λαμπρού μέλλοντος του» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Εκνευρισμός στην Τουρκία από την παρουσία Δένδια σε Καστελόριζο και Ρω

«Προκαλεί με τις δηλώσεις του, εγκαινίασε παρατηρητήριο σε αποστρατιωτιοποιημένο νησί» γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ HABER GLOBAL: «Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας συνεχίζει τις βαριές του προκλήσεις εναντίον της Τουρκίας. Μαζί με τον αρχηγό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επισκέφθηκε το Καστελόριζο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία, δηλαδή βρίσκεται κάτω από τη μύτη της Τουρκίας και πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο. Αμέσως μετά επισκέφθηκε τη Ρω όπου έχτισαν Επιτηρητικό Φυλάκιο. Τι επιτηρείτε; Παρακολουθούν την Τουρκία και με τις δηλώσεις προκάλεσε την Τουρκία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ HABER GLOBAL: Το Καστελόριζο είναι ένα νησί 9 τ.χλμ. Το πιο κοντινό ελληνικό νησί στο Καστελόριζο είναι η Ρόδος που βρίσκεται σε απόσταση 116 χιλιομέτρων. Δεν μιλάμε για ηπειρωτική χώρα αλλά για ένα νησί. Ενώ στις ακτές της Ανατολίας απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα. Οι Έλληνες ισχυρίζονται πως το Καστελόριζο δικαιούται ΑΟΖ έκτασης 40.000 τ.χλμ. Η ελληνική πονηριά έχει ως στόχο να εγκλωβίσει την Τουρκίας στις ακτές της, καθώς το διεθνές δίκαιο δεν δίνει δικαίωμα υφαλοκρηπίδας στα νησιά».

Milliyet: Ο Μητσοτάκης ασκεί πολιτική πονηριάς, καμουφλαρισμένη σε φιλία

«Δεν βγάζει από το μυαλό του τα 12 μίλια και γι' αυτό ζητά την άρση του casus belli»

«Θέλει από την Τουρκία να άρει την απειλή πολέμου για να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια»

Tουντζά Μπενγκίν, αρθρογράφος Milliyet: «Καθώς η Τουρκία κάνει επίμονα εκκλήσεις για φιλία και ειρήνη, η Ελλάδα, έστω και αν κατά καιρούς προσποιείται ότι προσεγγίζει σε αυτές τις εκκλήσεις, δεν εγκαταλείπει ούτε στα κρυφά αλλά ούτε στα φανερά τις πολεμοκάπηλες προκλήσεις και προβοκάτσιες... Ο Μητσοτάκης αντί να βγάλει το καπέλο του και να κάτσει να αναρωτηθεί γιατί η Τουρκία πήρε μια τέτοια απόφαση, πιέζει την τύχη του σε κάθε ευκαιρία...

» Επομένως, η ατμόσφαιρα που προσπαθεί να δημιουργήσει με τα μηνύματα φιλίας που στέλνει όταν έρχεται στην Τουρκία ή σε διμερείς συναντήσεις καθώς και με τις δηλώσεις του πως "από εδώ και πέρα θα λύνουμε τα μεταξύ μας προβλήματα συζητώντας", είναι απολύτως ένα παραμύθι... Είναι μια πολιτική πονηριάς, δολιότητα καμουφλαρισμένη σε φιλία... Το όνειρο των 12 μιλίων δεν βγαίνει ποτέ από το μυαλό του... Όμως αντιλαμβάνεται και βλέπει και την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στο θέμα του «casus belli».

» Είναι προφανές ότι βρίσκεται και σε μια αυταπάτη και αντίφαση ότι αν η Τουρκία άρει την αιτία πολέμου, 'εγώ θα επεκτείνω αμέσως τα χωρικά μου ύδατα στα 12 μίλια και θα στρογγυλοκαθίσω στο Αιγαίο'... Ενώ η μεγαλύτερη αντίφαση είναι οι απειλές που κάνει, τις κάνει χρησιμοποιώντας την ΕΕ...».

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σίμσεκ είναι υπό παραίτηση, λέει η αντιπολίτευση, που βάζει στο τραπέζι την επιστροφή στο ΥΠΟΙΚ του γαμπρού του Ερντογάν.

KIOY ΟΖΓΚΟΥΡ ΟΖΕΛ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ CHP: Στοχοποιούν τον υπουργό Οικονομικών Μεχμετ Σιμσέκ. Ήδη γνωρίζω ότι ο Μεχμέτ Σιμσέκ θέλει να σωθεί και ότι σκέπτεται να παραιτηθεί. Ξέρω ότι κάνει σχέδια για το που θα πάει. Πάντως, η εφημερίδα Yeni Safak, αυτοί που θέλουν να τον απομακρύνουν, αρχίζουν να φωτογραφίζει τους δικούς τους. Δηλαδή τον γαμπρό (του Ερντογάν). Ο Θεός να τους δίνει υγεία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε προτιμήσεις μεταξύ τους. Μόνο αν έρθουμε εμείς στην εξουσία, θα πέσει ο πληθωρισμός, θα μειωθεί η ανεργία, η χαμηλότερη σύνταξη θα φτάσει στα επίπεδα του βασικού μισθού.

