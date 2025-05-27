Νετανιάχου - Τραμπ: Ένταση σε τηλεφωνική τους επικοινωνία για το Ιράν

Τεταμένη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία της περασμένης εβδομάδας που είχαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αντιμετώπιση του Ιράν, ανέφερε τη Δευτέρα η ισραηλινή τηλεόραση, αντικρούοντας προηγούμενους ισχυρισμούς ότι οι δύο είχαν καταλήξει σε ενιαία στάση για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Channel 12 News, η συζήτηση σημαδεύτηκε από έντονες διαφωνίες, με τον Τραμπ να φέρεται να είπε στον Νετανιάχου: «Θέλω μια διπλωματική λύση με τους Ιρανούς. Πιστεύω στην ικανότητά μου να κάνω μια καλή συμφωνία». Φέρεται επίσης να τόνισε το ενδιαφέρον του για μια συμφωνία που θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Ο τόνος της συζήτησης φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενους ισχυρισμούς που υποδηλώνουν ότι οι δύο ηγέτες είχαν ολοκληρώσει την τηλεφωνική κλήση τους έχοντας υπάρξει «αμοιβαία κατανόηση».

Απαντώντας, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε στο δίκτυο ότι ο Νετανιάχου είχε «μια τεταμένη συνομιλία» με τον Τραμπ.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε ότι αυτός και ο Τραμπ «συμφώνησαν στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Στο μεταξύ, ο Τραμπ διατυμπανίζει ότι υπάρχει «πραγματική πρόοδος» στις εν εξελίξει πυρηνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, προβλέποντας την Κυριακή ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν «καλά νέα» στο μέλλον. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, και δεσμεύτηκε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα εξετάσει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου, όπως απαιτούν οι ΗΠΑ.

Το ρεπορτάζ του Channel 12 σχετικά με τις εντάσεις μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ ήρθε αφότου η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News ότι «ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ ειδικά για να μιλήσω με τον πρωθυπουργό για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις και πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να αφήσουμε αυτή τη διαδικασία να εξελιχθεί».

Η Νόεμ, αφοσιωμένη στον Τραμπ και πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, περιέγραψε τη συνάντησή της με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ ως «πολύ ειλικρινή». Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει, αρνήθηκε να «μοιραστεί ποιο ήταν το προσωπικό μήνυμα του προέδρου προς τον πρωθυπουργό, αλλά η ομάδα του πρωθυπουργού είχε μια συζήτηση αργότερα μαζί μας ότι δεν θυμούνται μια διμερή συνάντηση που να ήταν τόσο ειλικρινής και άμεση».



Πρόσθεσε ότι είπε στον Νετανιάχου «πώς νιώθουμε πραγματικά για τη σημασία του Ισραήλ, την υποστήριξή μας προς το Ισραήλ, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική».



«Έχουμε ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο εδώ. Δεν μιλάμε για εβδομάδες ή μήνες ή χρόνια πριν ο πρόεδρος Τραμπ λάβει μια απόφαση για το τι θα συμβεί με το Ιράν. [Στους Ιρανούς] έχει δοθεί ένα πολύ σύντομο χρονικό πλαίσιο, θέμα ημερών, και ζήτησα από τον πρωθυπουργό να συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ για να βεβαιωθούμε ότι παίρνουμε σοφές αποφάσεις μαζί», είπε η Νόεμ.



Στη συνέχεια, από τη Νόεμ ζητήθηκε να απαντήσει αν πίστευε ότι το Ισραήλ έχει πλέον βάλει στο ράφι σχέδια για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν, την οποία αρκετές πρόσφατες αναφορές έχουν υποδείξει ότι ο ισραηλινός στρατός επεξεργάζεται, «ή μήπως εξακολουθούν να έχουν προθέσεις να επιτεθούν στο Ιράν».



«Ο πρόεδρος δεν θα δεχτεί ποτέ ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα. Δεν θα δεχτεί ποτέ να έχουν πυρηνικά όπλα και να αναπτύξουν την ικανότητά τους», είπε σε απάντηση. «Οι πληροφορίες των υπηρεσιών που έχει το Ισραήλ και μοιράζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τις οποίες έχουμε κι εμείς, και χρησιμοποιούμε για αυτές τις συνομιλίες, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Νομίζω ότι το μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό είναι ότι έχουμε έναν πρόεδρο που θέλει ειρήνη, αλλά που δεν θα ανεχθεί μια πυρηνική ικανότητα του Ιράν στο μέλλον».



«Αλλά θέλει αυτός ο πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, να είναι στην ίδια ''σελίδα'' μαζί του» πρόσθεσε.



«Δεν τον κατηγορώ καθόλου. Ο λαός του έχει πληγεί σοβαρά από την φρικτή βία τους», είπε για τις επιθέσεις του Ιράν και των πληρεξουσίων του εναντίον του Ισραήλ. «Αλλά [ο Νετανιάχου] χρειάζεται επίσης την Αμερική, και ξέρει ότι χρειάζεται την Αμερική, και χρειάζεται τον πρόεδρό μας να είναι σύμμαχός του και να συνεργαστούν. Είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι, και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε μαζί, αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι ειλικρινής, έντιμη, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε αναγνωρίζοντας ότι το Ιράν δεν θα έχει ποτέ την ικανότητα να παράγει πυρηνικά όπλα».

Σε προηγούμενη ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου σχετικά με τη συνάντησή του με τη Νόεμ, αναφερόταν ότι η ίδια «εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της προς τον πρωθυπουργό και το Κράτος του Ισραήλ», χωρίς καμία αναφορά στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

