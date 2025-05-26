Με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Φιντάν και Πούτιν συζήτησαν τις πρόσφατες προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στον απόηχο των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και διμερή θέματα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα, συναντήθηκε προηγουμένως με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Το σημερινο πρόγραμμα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ρωσοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και τον επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, Σεργκέι Ναρίσκιν.

Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τρίτη με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

