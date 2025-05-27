Ουκρανία: Επιδρομές της Ρωσίας με drones σε ανατολικές και νότιες περιφέρειες

Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν εκ νέου σε διάφορες περιοχές της ανατολικής και της νότιας Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν συναγερμό ενόψει επιδρομών της Ρωσίας, ιδίως με drones, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιώντας τους κατοίκους μέσω Telegram.

Έκαναν λόγο για μη επανδρωμένα εναέρια αεροσκάφη εφόρμησης στις περιφέρειες Σούμι, Χάρκοβο, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιφ, καθώς και στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα. Αναφέρθηκαν επίσης σε δράση ρωσικών αεροσκαφών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με ρίψεις βομβών στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Σούμι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιφέρεια Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως τώρα.

Δεν είναι σαφές αν οι επιδρομές έχουν εύρος συγκρίσιμο με αυτές που εξαπολύθηκαν τα τρία προηγούμενα βράδια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για χρήση αριθμού drones άνευ προηγουμένου από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από τρία και πλέον χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.