Λεπτά αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης στο Πακιστάν, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής αμμοθύελλας την ώρα που επιχειρούσε να προσγειωθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε πτήση της εταιρείας Fly Jinnah από Καράτσι προς Λαχώρη. Σε βίντεο μέσα από το αεροσκάφος, οι επιβάτες εμφανίζονται τρομοκρατημένοι, ενώ το αεροπλάνο τραντάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες.

«Ήταν σαν να βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους επιβαίνοντες, περιγράφοντας τη δραματική εμπειρία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο προσέγγισε το διεθνές αεροδρόμιο Allama Iqbal της Λαχώρης, όμως οι αντίξοες συνθήκες ανάγκασαν τον πιλότο να διακόψει την προσπάθεια προσγείωσης και να επιστρέψει στο Καράτσι.

Ένας επιβάτης χαρακτήρισε τα 10 με 12 λεπτά που το αεροπλάνο βρισκόταν εντός της αμμοθύελλας ως τα πιο τρομακτικά της ζωής του: «Στην αρχή όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Όταν όμως φτάσαμε κοντά στο έδαφος, η θύελλα κυριολεκτικά μας κατάπιε. Μέσα σε δευτερόλεπτα απογειωθήκαμε ξανά. Το αεροπλάνο κλυδωνιζόταν βίαια και η ορατότητα ήταν μηδενική».

Το χάος στα αεροπορικά δρομολόγια δεν περιορίστηκε στην εν λόγω πτήση. Συνολικά 22 πτήσεις προς Λαχώρη αντιμετώπισαν προβλήματα το ίδιο απόγευμα, είτε καθυστερώντας σημαντικά είτε επιστρέφοντας στα αεροδρόμια αναχώρησης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.