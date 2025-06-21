Μακρόν: Θα επιταχύνουμε τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ότι συμφώνησαν για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ιράν, σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Εξέφρασα επίσης τη βαθιά μου ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και εδώ, η θέση μου είναι σαφής: Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εναπόκειται στο Ιράν να παράσχει πλήρεις εγγυήσεις ότι οι προθέσεις του είναι ειρηνικές.

» Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ένας δρόμος για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Για να το πετύχουμε αυτό, θα επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων της» έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

The Iranian President @drpezeshkian called me.



I reiterated my firm demand: Cécile Kohler and Jacques Paris must be released. Their inhumane detention is unjust. I expect them to return to France.



I also expressed my deep concern about Iran’s nuclear program.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.