Μακρόν: Θα επιταχύνουμε τις συνομιλίες με το Ιράν

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ότι συμφώνησαν για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ιράν, σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Εξέφρασα επίσης τη βαθιά μου ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και εδώ, η θέση μου είναι σαφής: Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εναπόκειται στο Ιράν να παράσχει πλήρεις εγγυήσεις ότι οι προθέσεις του είναι ειρηνικές.

» Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ένας δρόμος για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Για να το πετύχουμε αυτό, θα επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων της» έγραψε ο Μακρόν στο Χ.

