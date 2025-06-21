Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε με τον στενό σύμμαχο του Πούτιν, Λουκασένκο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, συναντήθηκε το Σάββατο με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος επισκέφθηκε το Μινσκ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta.

Ο Λουκασένκο συζήτησε με τον Κέλογκ την πολιτική κατάσταση στον κόσμο και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Λευκορωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Belta.

Το Reuters είχε προαναγγείλει τη συνάντηση, σχολιάζοντας ότι η συνάντηση θα γινόταν καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο.

Ο Κέλογκ είναι ο υψηλότερος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη Λευκορωσία.

