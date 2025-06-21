Σε αδιέξοδο οδηγείται η διπλωματική προσπάθεια για τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, μετά τη διάσκεψη της Γενεύης, ενώ παράλληλα η στρατιωτική ένταση αυξάνεται σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μηδενικά αποτελέσματα στη Διάσκεψη της Γενεύης

*«Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με την Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα»*, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε αμερικανικά μέσα, αποτυπώνοντας το κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί μετά τη συνάντηση της Γενεύης μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και των ομολόγων του από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, καθώς και με την Κάγια Κάλλας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αμείωτη η στρατιωτική δράση σε Ισραήλ και Ιράν

Το σφυροκόπημα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε στόχους στην Τεχεράνη, τη Χομ, την Ταμπρίζ και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, μεταξύ των τεσσάρων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκαν, ήταν και ο υπεύθυνος στρατολόγησης Παλαιστινίων της Δύναμης Αλ-Κοντς, ο οποίος φέρεται να είχε ενισχύσει τη Χαμάς σε κρίσιμες στιγμές πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε ακόμη μία βαλλιστική επίθεση προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε πόλη του κεντρικού Ισραήλ, χωρίς να αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες από τις ισραηλινές αρχές. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί, σημειώθηκαν επανειλημμένες αναχαιτίσεις ιρανικών drones σε καίριες περιοχές, όπως τα Υψίπεδα του Γκολάν, τα βόρεια σύνορα με την Ιορδανία και τη νότια έρημο Νέγκεβ, κοντά στο λιμάνι του Εϊλάτ στη νότια πλευρά της χώρας.

Επιδείνωση στα μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα

Η σύγκρουση επεκτείνεται σε νότιο Λίβανο και Γάζα. Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας αναζωπυρώθηκε το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ με την ισραηλινή αεροπορία να πλήττει αποθήκες οπλισμού και εκτοξευτήρες ρουκετών στη νότια περιοχή του Λιβάνου. Ξημερώματα, συνδυασμένη επιχείρηση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού και της στρατιωτικής διοίκησης βορείου Ισραήλ έπληξε εγκατάσταση στη Νακούρα, η οποία αποτελούσε στρατηγικό σημείο διακίνησης οπλισμού για τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ένταση στη Γάζα. Το υπουργείο Υγείας υπό τον έλεγχο της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 25 Παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας. *«Στρατιώτες άνοιξαν πυρ επειδή εκτίμησαν ότι απειλούνταν και στη συνέχεια επακολούθησε αεροπορική επίθεση, καθώς θεωρήθηκε πως κάποιοι εκ των Παλαιστινίων στόχευαν σε ένοπλες ενέργειες»*, δήλωσαν ισραηλινές στρατιωτικές πηγές στο Reuters, δίνοντας μια ακόμη διάσταση στην τραγωδία των αμάχων που αναζητούσαν τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης.

