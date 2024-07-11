Ο πόλεμος στη Γάζα συνέβαλε στην απότομη αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στην Ευρώπη, ανέφερε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA) σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.
H έρευνα του FRA που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2023 έδειξε ότι ο αντισημιτισμός ήταν ήδη υψηλός στην Ευρώπη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος τον περασμένο Οκτώβριο και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 12 οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας έκτοτε έδειξαν περαιτέρω άνοδο, αναφέρει η έκθεση.
«Οι Εβραίοι έχουν βιώσει περισσότερα αντισημιτικά περιστατικά από τον Οκτώβριο του 2023, με ορισμένες οργανώσεις να αναφέρουν αύξηση άνω του 400%», ανέφερε.
Τρεις στους τέσσερις Εβραίους ερωτηθέντες είπαν ότι αισθάνονται ότι οι άνθρωποι τους θεωρούν υπεύθυνους για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης και το 80% ένιωσε ότι ο αντισημιτισμός είχε αυξηθεί στην ευρωπαϊκή χώρα όπου ζουν τα πέντε χρόνια πριν την έρευνα.
Το έτος πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, το 90% των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν αντισημιτισμό στο διαδίκτυο, με περισσότερους από τους μισούς να τον βιώνουν από άτομα που γνωρίζουν ή από τα μέσα ενημέρωσης.
Πάνω από το ένα τρίτο παρενοχλήθηκαν κατά την ίδια περίοδο λόγω της καταγωγής τους, οι περισσότεροι από αυτούς επανειλημμένα.
«Η αντισημιτική παρενόχληση και η βία λαμβάνουν χώρα κυρίως σε δρόμους, πάρκα ή καταστήματα», ανέφερε η έκθεση.
Η έρευνα ανέφερε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων κρύβουν την εβραϊκή τους ταυτότητα τουλάχιστον περιστασιακά και περισσότερο από το ένα τρίτο αποφεύγουν εβραϊκές εκδηλώσεις ή τοποθεσίες επειδή ανησυχούν για την ασφάλειά τους.
Στη Γαλλία, 74% των Εβραίων πιστεύουν ότι η σύγκρουση έχει αντίκτυπο στο αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν-- το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα-- όπου 62% απάντησαν ότι νιώθουν το ίδιο σε σύγκριση μόνο με 9% στην Ουγγαρία.
Ο FRA υπέβαλε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σε σχεδόν 8.000 εβραίους, ηλικίας 16 ετών και άνω, που ζουν σε 13 κράτη τα οποία συγκεντρώνουν το 96% του εβραϊκού πληθυσμού του μπλοκ.
Αυτή είναι η τρίτη έρευνα για το θέμα έπειτα από αυτές του 2013 και του 2018.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.