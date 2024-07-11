Ο πόλεμος στη Γάζα συνέβαλε στην απότομη αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στην Ευρώπη, ανέφερε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA) σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

H έρευνα του FRA που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2023 έδειξε ότι ο αντισημιτισμός ήταν ήδη υψηλός στην Ευρώπη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος τον περασμένο Οκτώβριο και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από 12 οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας έκτοτε έδειξαν περαιτέρω άνοδο, αναφέρει η έκθεση.

«Οι Εβραίοι έχουν βιώσει περισσότερα αντισημιτικά περιστατικά από τον Οκτώβριο του 2023, με ορισμένες οργανώσεις να αναφέρουν αύξηση άνω του 400%», ανέφερε.

Τρεις στους τέσσερις Εβραίους ερωτηθέντες είπαν ότι αισθάνονται ότι οι άνθρωποι τους θεωρούν υπεύθυνους για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης και το 80% ένιωσε ότι ο αντισημιτισμός είχε αυξηθεί στην ευρωπαϊκή χώρα όπου ζουν τα πέντε χρόνια πριν την έρευνα.

Το έτος πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, το 90% των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν αντισημιτισμό στο διαδίκτυο, με περισσότερους από τους μισούς να τον βιώνουν από άτομα που γνωρίζουν ή από τα μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από το ένα τρίτο παρενοχλήθηκαν κατά την ίδια περίοδο λόγω της καταγωγής τους, οι περισσότεροι από αυτούς επανειλημμένα.

«Η αντισημιτική παρενόχληση και η βία λαμβάνουν χώρα κυρίως σε δρόμους, πάρκα ή καταστήματα», ανέφερε η έκθεση.

Η έρευνα ανέφερε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων κρύβουν την εβραϊκή τους ταυτότητα τουλάχιστον περιστασιακά και περισσότερο από το ένα τρίτο αποφεύγουν εβραϊκές εκδηλώσεις ή τοποθεσίες επειδή ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Στη Γαλλία, 74% των Εβραίων πιστεύουν ότι η σύγκρουση έχει αντίκτυπο στο αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν-- το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα-- όπου 62% απάντησαν ότι νιώθουν το ίδιο σε σύγκριση μόνο με 9% στην Ουγγαρία.

Ο FRA υπέβαλε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σε σχεδόν 8.000 εβραίους, ηλικίας 16 ετών και άνω, που ζουν σε 13 κράτη τα οποία συγκεντρώνουν το 96% του εβραϊκού πληθυσμού του μπλοκ.

Αυτή είναι η τρίτη έρευνα για το θέμα έπειτα από αυτές του 2013 και του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

