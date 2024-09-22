Ολοένα και αυξάνονται οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του μεγιστάνα και ιδιοκτήτη των Harrods, Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ ο οποίος κατηγορείται μετά θάνατον από πρώην υπαλλήλους τους, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Περισσότερες από 150 γυναίκες πιστεύεται ότι έπεσαν θύματά του.

Η Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) παραδέχθηκε ότι απέτυχε δύο φορές να απαγγείλει κατηγορίες κατά του Μοχάμεντ αλ Φαγιέντ για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπός της δήλωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του δόθηκαν στους εισαγγελείς από τη Μητροπολιτική Αστυνομία δύο φορές αλλά δεν ήταν ικανά για να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες.

Το 2008, ο αλ Φαγιέντ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός 15χρονου κοριτσιού, την οποία αρνήθηκε. Η CPS δεν άσκησε τότε δίωξη για την υπόθεση λόγω ελλιπών στοιχείων.

Στη συνέχεια, φέρεται να βίασε μια γυναίκα το 2013, η υπόθεση της οποίας διερευνήθηκε εκ νέου από την αστυνομία το 2015, αλλά δεν οδήγησε σε καμία κατηγορία.

Ενώ η CPS εξέτασε και τους δύο φακέλους, ο εκπρόσωπος της δήλωσε: «Για να ασκηθεί δίωξη, η CPS πρέπει να είναι βέβαιη ότι υπάρχει προοπτική καταδίκης. Σε κάθε περίπτωση, οι εισαγγελείς μας εξέτασαν προσεκτικά τα στοιχεία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν επαρκή στοιχεία».

Είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία αναγνωρίζει την έρευνα του 2015. Η CPS παρείχε επίσης στην αστυνομία συμβουλές για την έγκαιρη διεξαγωγή ερευνών για τον αλ Φαγιέντ το 2018, το 2021 και το 2023. Πλήρη αποδεικτικά στοιχεία όμως δεν ελήφθησαν ποτέ για αυτές τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα η αστυνομία να κλείσει τις υποθέσεις.

Οι δικηγόροι των θυμάτων επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι έλαβαν «πάνω από 150 νέες καταγγελίες» μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του BBC για τον αλ Φαγιέντ.

Ο πρώην ιδιοκτήτης του Harrods, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, περιγράφηκε ως «τέρας» από δικηγόρους που εκπροσωπούν φερόμενα θύματά του. Οι γυναίκες λένε ότι τις βίαζε και τις κακοποιούσε σεξουαλικά όσο εργάζονταν στο πολυτελές πολυκατάστημα και τον κατηγόρησαν ότι «επέλεγε» ο ίδιος τις γυναίκες που θα τις πήγαινε στη σουίτα του.

