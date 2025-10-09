Η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την ενίσχυση της προστασίας των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur (ΣΕΣΕΜ). Οι προτεινόμενες δικλείδες ασφαλείας υλοποιούν τις εγγυήσεις που παρέχονται στους γεωργούς της ΕΕ στο πλαίσιο της νομικής πρότασης της ΣΕΣΕΜ, η οποία διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ από την Επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου. Στην πράξη, παρέχουν ένα πρόσθετο επίπεδο βεβαιότητας στους γεωργούς της ΕΕ, πέραν της προσεκτικά σταθμισμένης σταδιακής εφαρμογής στοχευμένων ποσοστώσεων που έχουν συμφωνηθεί με τη Mercosur για εισαγωγές σε ευαίσθητους τομείς. Στην απίθανη περίπτωση απρόβλεπτης και επιβλαβούς αύξησης των εισαγωγών από τη Mercosur ή αδικαιολόγητης μείωσης των τιμών για τους παραγωγούς της ΕΕ, θα μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.

Η πρόταση θεσπίζει διαδικασίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή διμερών μέτρων ασφαλείας για γεωργικά προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης ειδικές διατάξεις όσον αφορά ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα (που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού), όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, το μέλι, τα αυγά, το σκόρδο, η αιθανόλη και η ζάχαρη.

Οι ειδικές διατάξεις για τα ευαίσθητα προϊόντα περιλαμβάνουν ενισχυμένη εποπτεία, σαφείς μηχανισμούς ενεργοποίησης και ταχεία αντίδραση.

