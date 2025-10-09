Ο ανταποκριτής του Sky News για τη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς, μεταδίδει από την Ιερουσαλήμ

«Καθώς η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχει πλέον συμφωνηθεί, είναι σχεδόν βέβαιο πως η συμφωνία θα επικυρωθεί, με ενδεχομένως τεράστιες πολιτικές συνέπειες για την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τη Γάζα

Σύμφωνα με τον Πάρσονς, θα υπάρξουν αντιδράσεις από τις ακροδεξιές πτέρυγες της κυβέρνησης, που θεωρούν πως η συμφωνία κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως σημειώνει, αυτή η αντίσταση είναι πιθανότατα συμβολική.

«Η συμφωνία θα επικυρωθεί, θα περάσει από το Ισραήλ, γιατί αν χρειαστεί τη στήριξη της αντιπολίτευσης, αυτή έχει ήδη δηλώσει πως θα τη δώσει», εξηγεί.

Μακροπρόθεσμα, όμως, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβερνητικής συμμαχίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενδεχομένως σε νέες εκλογές.

«Ο κ. Νετανιάχου ίσως να μην το βλέπει απαραίτητα ως αρνητικό — μπορεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί το κύμα θετικής δημοσιότητας που θα ακολουθήσει τη συμφωνία», προσθέτει ο Πάρσονς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.