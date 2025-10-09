Σε μια πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για λευκό καπνό στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.



Ταυτόχρονα προειδοποίησε για βεβιασμένες και πρόωρες αξιολογήσεις: «Οι ελπίδες, όσον αφορά το Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, αναπτερώθηκαν χθες το βράδυ, αλλά το ζήτημα δεν έχει ακόμα κλείσει», δήλωσε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU). Κατά την εκτίμηση του καγκελαρίου υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ισραηλινών ομήρων από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εντός της εβδομάδας και στη συνέχεια την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας.



Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σημείωσε στο X: «Χαίρομαι για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα. Η συμφωνία για την πρώτη φάση σημαίνει ότι, επιτέλους, επίκειται απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Η Γερμανία είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη».

Απόσυρση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας;

Τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social μια σημαντική εξέλιξη στις έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ και της ισλαμιστικής Χαμάς στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο προβλέπεται σύντομα η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπλέον, το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή. Στο μεταξύ η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιβεβαίωσε τη συμφωνία.



Μετά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του Καΐρου, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι δρομολογεί, από κοινού με την Αίγυπτο, διάσκεψη για την ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας. «Πρόκειται για μια πολιτικά ευρεία διάσκεψη, η οποία θα σκιαγραφεί το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης μέρας στη Λωρίδα της Γάζας και φυσικά θα λαμβάνει υπόψη ότι στο τέλος της διαδικασίας θα βρίσκεται η λύση δύο κρατών», δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στο περιθώριο Διάσκεψης για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μπέλφαστ.

Εντολή από τον ΟΗΕ επιθυμεί ο Βάντεφουλ

Μια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας είναι «το επόμενο σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Βάντεφουλ, ο οποίος χαρακτήρισε ιστορική την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Ο Γερμανός υπουργός πρόσθεσε ότι η διάσκεψη στο Παρίσι για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών, αραβικών και μουσουλμανικών κρατών είναι «κομμάτι αυτού που χρειάζεται τώρα». Ωστόσο ο Γιόχαν Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ απουσιάζει, παρά το γεγονός ότι ανήκει στο τραπέζι του διαλόγου».



Η διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας «πρέπει να είναι μια διάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν Ισραήλ και ΗΠΑ». Ο Βάντεφουλ υποσχέθηκε ότι η Γερμανία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια και θα υποστηρίξει την εγκαθίδρυση διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας.



Παράλληλα τάχθηκε υπέρ μιας εντολής του ΟΗΕ στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου. «Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας».



Απαιτείται επίσης παρουσία στρατιωτικής δύναμης στη περιοχή «για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ξανά απειλές για το Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας». Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη μια αποτελεσματική διοίκηση. «Κατά την άποψή μου, μια εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ήταν επιθυμητή», υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.



