Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι

Το Ισραήλ δεν θα συμπεριλάβει τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με τη Χαμάς, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποφυλακίσει τον εξέχοντα Παλαιστίνιο ηγέτη Μαρουάν Μπαργούτι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης», είπε στους δημοσιογράφους η Σος Μπεντροσιάν.

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα θα απελευθερωθούν έναντι περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της προεδρίας του Ισραήλ, που έστειλε ένα σημείωμα όπου αναφέρει πως τα σχέδια του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ για την Κυριακή ακυρώθηκαν υπό το φως της αναμενόμενης επίσκεψης του Τραμπ, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

