Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιούν τελετή στον τόπο της τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι παρευρισκόμενοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή, στο σημείο όπου η Χαμάς δολοφόνησε πάνω από 370 άτομα και πήρε δεκάδες ομήρους.

Israelis mark October 7 anniversary at the Nova music festival site https://t.co/zbg5oQbVkr — Reuters (@Reuters) October 7, 2025

Η Orit Baron, της οποίας η κόρη Yuval σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Moshe Shuva, δηλώνει στο AFP ότι η μέρα αυτή ήταν μια «μαύρη» ημερομηνία για την οικογένειά της.

«Πάνε δύο χρόνια τώρα. Και είμαι εδώ για να είμαι μαζί της, γιατί αυτή ήταν η τελευταία φορά που ήταν ζωντανή», λέει η 57χρονη μητέρα από τον τόπο της επίθεσης, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «ότι αυτή τη στιγμή είναι εδώ μαζί μου».

Η συγκλονιστική ιστορία του Eli Sharabi

Ο απελευθερωμένος όμηρος Eli Sharabi, ο οποίος έχασε την σύζυγο και τις έφηβες κόρες του στις 7 Οκτωβρίου 2023, κάνει έκκληση για την επιστροφή όλων όσων κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της σορού του αδελφού του, Yossi, σημειώνουν οι Times of Israel.

«Δύο χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που όλα άλλαξαν για μένα», γράφει στο Facebook.

«Στις 7/10/23 η ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή μας μετατράπηκε σε κόλαση, πένθος και αδιανόητη απώλεια που θα με συνοδεύει κάθε στιγμή μέχρι την τελευταία μου μέρα. Μια λαχτάρα που γίνεται όλο και πιο έντονη για τις αγνές ψυχές, τη σύζυγό μου, Lianne, τις κόρες μου Noiya και Yahel, και τον αδελφό μου Yossi», προσθέτει.

«Ωστόσο, από την απελευθέρωσή μου, κάθε πρωί επιλέγω μια ζωή γεμάτη δράση και ελπίδα», λέει ο Sharabi.

«Αυτές τις μέρες, εγώ και όλη η οικογένεια κρατάμε την ανάσα μας με την ελπίδα ότι ο αδελφός μου θα επιστρέψει για να τον θάψουμε όπως πρέπει. Έχουμε υποφέρει αρκετά, αξίζουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Θέλουμε να αρχίσουμε να θεραπευόμαστε», αναφέρει.

Ο Sharabi, 53 ετών, απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο, μετά από 491 ημέρες αιχμαλωσίας. Μόνο μετά την απελευθέρωσή του έμαθε ότι η σύζυγός του και οι δύο έφηβες κόρες του είχαν δολοφονηθεί στο σπίτι τους στο κιμπούτς Μπεέρι στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ζύγιζε μόλις 44 κιλά όταν απελευθερώθηκε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι αυτός και οι άλλοι δύο όμηροι που απελευθερώθηκαν μαζί του «έμοιαζαν με επιζώντες του Ολοκαυτώματος».

Ευρωπαίοι ηγέτες τιμούν τη δεύτερη επέτειο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023 και εκφράζει την ελπίδα για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον τρόμο των επιθέσεων της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου και τον πόνο που προκάλεσαν σε αθώα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, πριν από δύο χρόνια», δηλώνει σε ανακοίνωσή της.

«Τιμούμε τη μνήμη τους εργαζόμενοι ακούραστα για την ειρήνη. Η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός είναι πλέον εφικτές.Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να ανοίξουμε το δρόμο για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή, με βάση τη λύση των δύο κρατών», προσθέτει.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε ότι «έχουν περάσει δύο χρόνια από την επαίσχυντη σφαγή που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χάμας εναντίον χιλιάδων ανυπεράσπιστων και αθώων Ισραηλινών αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Απαίσια εγκλήματα που κάνουν την 7η Οκτωβρίου μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας».

«Η βία της Χαμάς έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου κρίση στη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ έχει υπερβεί κάθε αρχή αναλογικότητας, στοιχίζοντας πάρα πολλές αθώες ζωές μεταξύ του άμαχου πληθυσμού της Γάζας», προσθέτει.

«Όλοι έχουμε καθήκον να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της πολύτιμης και εύθραυστης ευκαιρίας -του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», καταλήγει η Μελόνι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο X: «Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου @POTUS, καλούμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τις 7 Οκτωβρίου «οι Εβραίοι στη Σουηδία έχουν δηλώσει ότι αισθάνονται ανασφαλείς στη χώρα τους».

«Το μήνυμά μου είναι: Δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό στη Σουηδία. Οι Εβραίοι στη Σουηδία πρέπει να μπορούν να φορούν με υπερηφάνεια το Αστέρι του Δαυίδ, να επισκέπτονται τη συναγωγή και να στέλνουν τα παιδιά τους σε εβραϊκά σχολεία. Όλοι οι Εβραίοι της Σουηδίας πρέπει να γνωρίζουν ότι τους υποστηρίζουμε».

Το μήνυμα Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήρτησε μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το μήνυμα του Μακρόν αναφέρει:

«7 Οκτωβρίου.

Δύο χρόνια μετά την απερίγραπτη φρίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς, ο πόνος παραμένει έντονος.

Δεν ξεχνάμε.

Σκεφτόμαστε όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των 51 συμπατριωτών μας.

Σκεφτόμαστε τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την επιστροφή τους.

Επαναλαμβάνω το αίτημα της Γαλλίας: οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και η κατάπαυση του πυρός πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.

Μοιραζόμαστε τη θλίψη των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους, καθώς και την αγωνία όσων εξακολουθούν να περιμένουν.

Τέτοια φρικαλεότητα δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Ας ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό παντού και να οικοδομήσουμε την ειρήνη».

Πλατεία των Ομήρων

Η άλλη σημαντική στιγμή της σημερινής ημέρας θα είναι όταν πέσει η νύχτα στο Τελ Αβίβ, όπου προβλέπεται να διεξαχθεί τελετή οργανωμένη με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων στην εμβληματική «πλατεία των Ομήρων», επίκεντρο της κινητοποίησης για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Οι επίσημες επιμνημόσυνες τελετές προβλέπονται για τις 16 Οκτωβρίου, μετά τις εβραϊκές γιορτές του Σουκότ. Η 7η Οκτωβρίου συμπίπτει φέτος με την πρώτη ημέρα αυτής της εορταστικής περιόδου.

Υπό την κάλυψη ενός καταιγισμού από ρουκέτες που εκτοξεύονταν από τη λωρίδα της Γάζας, χιλιάδες μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων είχαν περάσει τον φράκτη ασφαλείας που έχει υψώσει το Ισραήλ κατά μήκος της λωρίδας της Γάζας, είχαν επιτεθεί σε στρατιωτικές βάσεις και είχαν σκοτώσει στα τυφλά ανθρώπους στο δρόμο, στα κιμπούτς, σε πόλεις και σε χωριά.

Το Ισραήλ είχε χρειασθεί τρεις ημέρες για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, με αντίτιμο βαριές απώλειες.

Από την ισραηλινή πλευρά, η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους, που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να είναι όμηροι στη Γάζα, από τους οποίους οι 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό.

Έκτοτε περισσότεροι από 67.160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας κατά την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, οι εικόνες των ομήρων και των δολοφονημένων στις 7 Οκτωβρίου 2023 τοποθετούνται σε πάνω από 1.000 άδειες καρέκλες μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, στην επέτειο των δύο χρόνων από τη σφαγή.

Η εγκατάσταση στην Pariser Platz έχει δημιουργηθεί από την Ένωση Εβραίων Φοιτητών της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.