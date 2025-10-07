Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα έστειλαν επιστολή στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να απονεμηθεί το βραβείο Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

Ο λόγος που έστειλε την επιστολή το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, που εκπροσωπεί την πλειονότητα των συγγενών των ομήρων στο Ισραήλ, είναι πως ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην Αίγυπτο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με βάση την πρόταση του Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή, το ολοκληρωμένο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό αυτού του τρομερού πολέμου βρίσκεται στο τραπέζι. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, έχουμε την ελπίδα ότι ο εφιάλτης μας θα τελειώσει επιτέλους», ανέφεραν οι οικογένειες στην επιστολή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος, να τελειώσει ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη και η ευημερία για τους λαούς της Μέσης Ανατολής», τονίζουν.

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», σημειώνουν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τους δεκάδες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους που επέστρεψαν χάρη στην εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Την περασμένη χρονιά, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν συνέβαλε περισσότερο στην ειρήνη σε όλο τον κόσμο από τον πρόεδρο Τραμπ. Ενώ πολλοί μίλησαν με ευγλωττία για την ειρήνη, αυτός την πέτυχε. Σας παροτρύνουμε να απονείμετε στον πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει ορκιστεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα τους», καταλήγουν οι οικογένειες των ομήρων.

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.”



Υπενθυμίζεται πως και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προτείνει τον Τραμπ για το βραβείο τον Ιούλιο, τονίζοντας τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου στον τερματισμό του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς και στη διαμεσολάβηση για τις Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και τεσσάρων αραβικών χωρών.

Ωστόσο, η υποψηφιότητα ισχύει για το βραβείο του 2026, καθώς η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο του 2025 έληξε στις 31 Ιανουαρίου.

Τέλος, και ο πρόεδρος της Ταϊβάν δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης αν καταφέρει να πείσει τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να εγκαταλείψει τη χρήση βίας κατά της χώρας του.

