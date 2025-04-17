Στη Μόσχα ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Ζητά τη στήριξη του Πούτιν ενόψει των νέων συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έστειλε σήμερα στη Ρωσία τον υπουργό του επί των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με επιστολή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της υποστήριξης από τη Μόσχα ενόψει ενός δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ το σαββατοκύριακο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένως το Ιράν με βομβαρδισμό και με την επέκταση των δασμών σε τρίτες χώρες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό της πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει επιπλέον πολεμικά αεροσκάφη στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συνομιλίες στο Ομάν το περασμένο σαββατοκύριακο, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν και από τις δύο πλευρές θετικές και εποικοδομητικές. Ενόψει ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, που προγραμματίζεται να γίνει στη Ρώμη αυτό το σαββατοκύριακο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Η Ρωσία, επί μακρόν σύμμαχος της Τεχεράνης, διαδραματίζει κάποιο ρόλο στις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τη Δύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα καθώς είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα αρνησικυρίας και συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2015 με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποσύρει τις ΗΠΑ το 2018 κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Όσον αφορά το ζήτημα των πυρηνικών, πάντα είχαμε στενές διαβουλεύσεις με τους φίλους μας, την Κίνα και τη Ρωσία. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να έχουμε διαβουλεύσεις με Ρώσους αξιωματούχους», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. Επίσης σημείωσε ότι μεταφέρει επιστολή στον Πούτιν που αφορά τα περιφερειακά και διμερή ζητήματα.

Οι δυτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλά ποσοστά, πάνω από αυτά που αιτιολογούνται για ένα ενεργειακό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς και κοντά στο επίπεδο που χρειάζεται για τη δημιουργία ατομικής βόμβας. Το Ιράν διαψεύδει ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και υποστηρίζει το δικαίωμά του σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Μόσχα έχει αγοράσει όπλα από το Ιράν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και υπέγραψε 20ετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Τεχεράνη νωρίτερα φέτος, αν και σε αυτήν δεν περιλαμβάνεται ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Οι δύο χώρες ήταν επίσης σύμμαχοι στο πεδίο των μαχών στη Συρία για χρόνια ως την ανατροπή του συμμάχου τους Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία τον Δεκέμβριο.

Ο Πούτιν διατηρεί καλές σχέσεις με τον Χαμενεΐ καθώς και η Ρωσία και το Ιράν χαρακτηρίζονται εχθροί από τη Δύση, αλλά η Μόσχα δεν θέλει να πυροδοτηθεί μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία δηλώνει ότι οποιοδήποτε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν θα είναι παράνομο και δεν είναι αποδεκτό. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε εξάλλου την Τρίτη να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ρωσία προτίθεται να αναλάβει υπό τον έλεγχό της τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ.

Η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα την ευκαιρία να μεταφέρει μήνυμα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Αραγτσί προγραμματίζει να συζητήσει ζητήματα που σχετίζονται με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα στη διάρκεια της επίσκεψής του στη ρωσική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

