Μακρόν: To Iράν φέρει μεγάλη ευθύνη για την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία προτίθεται να συμμετάσχει «στις επιχειρήσεις προστασίας και άμυνας» του Ισραήλ, στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση από το Ιράν, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Μακρόν απέκλεισε ταυτόχρονα να συμμετάσχει η χώρα του σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. «Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», τόνισε, σημειώνοντας επίσης ότι η στήριξη της Γαλλίας προς το Ισραήλ δεν είναι «άνευ όρων και άνευ ορίων».

Ο Μακρόν προέτρεψε τους Γάλλους πολίτες να μην επισκέπτονται την περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι το Ιράν φέρει μεγάλη ευθύνη για την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και επειδή συνεχίζει ένα αδικαιολόγητο πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο παράλληλα ζήτησε αυτοσυγκράτηση. Εξέφρασε τη λύπη του επειδή η Τεχεράνη δεν άδραξε την ευκαιρία που πρόσφερε η Ουάσινγκτον για να βρεθεί μια διπλωματική λύση και παράλληλα την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα συνεχιστούν.

Οι πληροφορίες που λάμβανε η Γαλλία σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ήταν πολύ ανησυχητικές, συνέχισε, σημειώνοντας ότι είχε φτάσει σε «κρίσιμο σημείο» αφού η Τεχεράνη είχε συγκεντρώσει «ποσότητα ουρανίου πάνω από 40 φορές από την επιτρεπόμενη», δεν τηρούσε τις υποσχέσεις της απέναντι στη διεθνή κοινότητα και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας αδυνατούσε να επιβεβαιώσει ότι επρόκειτο για ένα πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Παρ’ όλ’ αυτά, το Παρίσι δεν θα συνιστούσε μια επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη μια «διπλωματική διέξοδος» για την επίλυση του θέματος.

Λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί τη λύση των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, αναβάλλεται. Στη διάσκεψη αυτή, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17-20 Ιουνίου, θα προήδρευαν από κοινού η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος πρόεδρος εξήγησε ότι για τεχνικούς λόγους, ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και η ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για να παραστούν αυτοπροσώπως στη διάσκεψη, η οποία θα προγραμματιστεί «το συντομότερο δυνατόν».

Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης ότι «θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις οικονομικές συνέπειες», αφού είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς τη διάρκεια και την έκταση των επιχειρήσεων και των αντιποίνων. «Μπορεί να επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία, είτε πρόκειται για τις εμπορικές οδούς και τις απειλές για το στενό του Ορμούζ, είτε για την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

