Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μεταβαίνουν σήμερα στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος ώστε να τεθεί τέλος στους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, επιβεβαίωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Άμος Χοχστάιν και ο Μπρετ Μακ Γκερκ, μεταβαίνουν στο Ισραήλ για να συζητήσουν θέματα όπως μια διπλωματική λύση στον Λίβανο, καθώς και τρόπους για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Άμος Χοχστάιν, ο απεσταλμένος του προέδρου Μπάιντεν για τον Λίβανο, και ο Μπρετ Μακ Γκερκ, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή στον Λευκό Οίκο, θα ηγηθούν των συνομιλιών αυτών με το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ, μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, προσπαθούν εδώ και μήνες να επιτύχουν μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έναν και πλέον χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου που προκάλεσε η επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον απέφυγε να προτρέψει το Ισραήλ, το οποίο υπολογίζει στη διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, για μια άμεση εκεχειρία στον Λίβανο, θέλει «μια διπλωματική λύση που να επιτρέπει στους αμάχους τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους», σύμφωνα με τον Μίλερ.

Ο εκπρόσωπος επέμεινε στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στο Ισραήλ για να αποφύγει την πρόκληση "σημαντικών ζημιών" στον Λίβανο.

«Έχουν δηλώσει σαφώς ότι η εκστρατεία που διεξάγουν στον Λίβανο δεν πρέπει, δεν μπορεί να μοιάσει σε αυτήν που διεξήγαγαν στη Γάζα», τόνισε.

Το Ισραήλ, που από τον Σεπτέμβριο είναι σε πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ, ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς στα προπύργια του σιιτικού κινήματος στον Λίβανο, τα οποία στοχοθέτησαν την πόλη Μπάαλμπεκ, στα ανατολικά, και στον νότο της χώρας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν σήμερα την απογοήτευσή τους για την απουσία απάντησης από το Ισραήλ στις ανησυχίες τους σχετικά με τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στην Μπέιτ Λάχια χθες, Τρίτη, όπου σχεδόν 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

«Δεν έχουμε εξήγηση ακόμα. Μας είπαν αυτό που είπαν δημόσια, ότι ερευνούν το θέμα και τους πιέσαμε να μας δώσουν μια απάντηση», δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας: «Δεν κάνουν αρκετά για να μας δώσουν τις απαντήσεις που έχουμε ζητήσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

