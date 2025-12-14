Λογαριασμός
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Η στιγμή που άνδρας αφοπλίζει τον έναν δράστη - Δείτε βίντεο

Ο άνδρας αιφνιδίασε τον ένοπλο και του άρπαξε το όπλο - Τον έριξε στο έδαφος και μετά τον ακινητοποίησε με το ίδιο το όπλο του μακελειού

Άνδρας αφοπλίζει τον δράστη στο Σίδνεϊ

Τη στιγμή που ένας μουσουλμάνος κάτοικος του Σίδνεϊ επεμβαίνει και αφοπλίζει τον έναν από τους δύο δράστες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, κατέγραψε πολίτης με κάμερα από το κινητό του.

Ο άνδρας που επενέβη, βρήκε ευκαιρία και αιφνιδίασε τον ένοπλο, τον οποίο άρπαξε με κεφαλοκλείδωμα και του αφαίρεσε το όπλο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Η φωτογραφία του πολίτη που αφόπλισε τον ένοπλο: 

Sydney

Ο φακός της κάμερας κατέγραψε τη δραματική, όσο και κρίσιμη, για την εξέλιξη του μακελειού, στιγμή: 

Πηγή: skai.gr

