Τη στιγμή που ένας μουσουλμάνος κάτοικος του Σίδνεϊ επεμβαίνει και αφοπλίζει τον έναν από τους δύο δράστες, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, κατέγραψε πολίτης με κάμερα από το κινητό του.

Ο άνδρας που επενέβη, βρήκε ευκαιρία και αιφνιδίασε τον ένοπλο, τον οποίο άρπαξε με κεφαλοκλείδωμα και του αφαίρεσε το όπλο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Η φωτογραφία του πολίτη που αφόπλισε τον ένοπλο:

Ο φακός της κάμερας κατέγραψε τη δραματική, όσο και κρίσιμη, για την εξέλιξη του μακελειού, στιγμή:

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Πηγή: skai.gr

