Επίθεση σε τρένο του Λονδίνου: Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 32χρονου δράστη

Ο Άντονι Γουίλιαμς δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας - Είχε επιτεθεί και νωρίτερα σε επιβάτες άλλου τρένου 

Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα 11 κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος ενός 32χρονου ο οποίος το Σάββατο επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου με προορισμό το Λονδίνο, τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς, ανάμεσά τους δύο σοβαρά.

Εναντίον του Άντονι Γουίλιαμς από το Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου, σε ηλεκτρικό σταθμό στο ανατολικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Πίτερμπρο.

Νωρίτερα η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι ο 32χρονος Βρετανός δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας .

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου - για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική - προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.

Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Οι αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.

