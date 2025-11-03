Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα 11 κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος ενός 32χρονου ο οποίος το Σάββατο επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου με προορισμό το Λονδίνο, τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς, ανάμεσά τους δύο σοβαρά.

Εναντίον του Άντονι Γουίλιαμς από το Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου, σε ηλεκτρικό σταθμό στο ανατολικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Πίτερμπρο.

The train knife attacker is named as Anthony Williams 32 of Peterborough, charged with 10 counts of attempted murder. This was allegedly the Huntington train attacker on Friday night at the Ritzy Barber Shop in Peterborough, he came back to the shop the following day and the… pic.twitter.com/KOVeuCOWW7 — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) November 3, 2025

Νωρίτερα η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι ο 32χρονος Βρετανός δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας .

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου - για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική - προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.

Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Οι αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

