Βρετανία: Ενισχύονται οι περιπολίες σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ενισχυμένες αστυνομικές περιπολίες σε τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς αναπτύσσονται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, στον απόηχο της μαζικής επίθεσης με μαχαίρι σε αμαξοστοιχία το βράδυ του Σαββάτου, που είχε ως αποτέλεσμα 11 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη στον σταθμό του Χάντινγκτον ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά την επίθεση σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόνκαστερ - Λονδίνο. Η επίθεση πιστεύεται ότι συνέβη λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Πίτερμπρο.

Από τους 11 τραυματίες, ο ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι τίποτα δεν υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό και η κυβέρνηση δήλωσε ότι το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αμετάβλητο. Ωστόσο, η αστυνομία εξακολουθεί να εργάζεται για να εξακριβώσει το κίνητρο της επίθεσης, επιμένοντας ότι «δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνουν εικασίες για τα αίτια του περιστατικού».

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο ύποπτος είναι 32χρονος μαύρος Βρετανός πολίτης. Ένας άλλος άνδρας, 35 ετών, Βρετανός υπήκοος, που είχε συλληφθεί αρχικά, αφέθηκε ελεύθερος ενώ δεν αναζητείται κανένας άλλος σε σχέση με το περιστατικό.

Η αστυνομία μεταφορών επιβεβαίωσε ότι οι περιπολίες της θα ενισχυθούν τόσο στους σταθμούς όσο και εντός των τρένων. Εκτός από την ανάπτυξη επιπλέον αστυνομικών σε μεγάλους σταθμούς στο Μπέρμιγχαμ, το Γιορκ, το Λιντς, το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, αστυνομικοί θα επιβαίνουν και σε τρένα που κινούνται στην κύρια γραμμή ανατολικής ακτής τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

«Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, συνήθως επικεντρώνονται στους σταθμούς, αλλά είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους επιβάτες», δήλωσε κυβερνητική πηγή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.