Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι (περίπου 10 αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ), προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

"Αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "δύο άτομα συνελήφθησαν".

"Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο", ανακοίνωσε η αστυνομία.

BREAKING: Mass stabbing aboard UK train near Cambridge



Initial reports indicate up to 10 victims



Monitoring the situation . . .

pic.twitter.com/475xdVs5l2 — Border Hawk (@BorderHawkNews) November 1, 2025

Η σιδηροδρομική εταιρία London North Eastern Railway (LNER) ανακοίνωσε ότι κλείνει όλες τις γραμμές της κατά τη διάρκεια της επέμβασης των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στον σταθμό Χάντινγκτον, μια πόλη στην περιοχή του Κέιμπριτζ όπου το τρένο ακινητοποιήθηκε.

Η LNER, η οποία διαχειρίζεται σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, προέτρεψε τους επιβάτες να αποφύγουν κάθε μετακίνηση.

