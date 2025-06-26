Η παρουσίαση του Πενταγώνου για την επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» στο Ιράν δεν παρείχε τα «αδιάσειστα» στοιχεία που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για την «πλήρη εξάλειψη» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παρά τις αναφορές περί του αντιθέτου από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσκεθ αναφέρει το BBC.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, δήλωσε ότι η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν ήταν το αποκορύφωνα δεκαπενταετούς σχεδιασμού.

Ο Κέιν ενίσχυσε την πεποίθηση της κυβέρνησης ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στο Φορντό υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά στην παρούσα φάση τουλάχιστον, δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι «εξαλείφθηκε» όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός στρατηγός δήλωσε ότι όλες οι βόμβες GBU – 57 (Bunker Buster), που εκτοξεύτηκαν στο Φορντό πέτυχαν τους στόχους τους και λειτούργησαν όπως σχεδιάστηκαν. Δεν παρείχε νέες πληροφορίες για τις άλλες δύο επιθέσεις στα πυρηνικά εργοστάσια στο Νατάνζ και το Ισφαχάν.

Σύμφωνα με τον χάρτη του CNN που βασίζεται στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στην επίθεση είναι σαφές ότι ο τουρκικός εναέριος χώρος παρακάμφθηκε και δεν αξιοποιήθηκε η αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ, καθώς Άγκυρα και Τεχεράνη διατηρούν διπλωματικές σχέσεις και οικονομικούς δεσμούς, και η τουρκική κοινή γνώμη θα αντιδρούσε στο ενδεχόμενο η κυβέρνηση Ερντογάν να δώσει το πράσινο φως για τη χρησιμοποίηση του Ιντζιρλίκ.

Αναλυτικά η επίθεση όπως εξελίχθηκε

Σάββατο 00:01 Eastern Time (Σάββατο 7.01 το πρωί ώρα Ελλάδας). Επτά βομβαρδιστικά B-2 απογειώνονται από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι. Ανεφοδιάζονται με καύσιμα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε στρατηγικά σημεία πάνω από τον Ατλαντικό.

Σάββατο 17:00 Eastern Time (Κυριακή μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) τα βομβαρδιστικά B-2 συνοδεύουν πλέον μαχητικά αεροσκάφη, ενώ πύραυλοι εκτοξεύονται από αμερικανικά σκάφη στην Αραβική Θάλασσα στους πυρηνικούς σταθμούς Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν για την προστασία των αεροσκαφών.

Σάββατο 18:00 ET (Κυριακή 1:00 π.μ. ώρα Ελλάδας) τα B-2 και τα μαχητικά μπαίνουν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Στις 18:40 με 19:00 (1:40 με 2:00 π.μ ώρα Έλλαδας) οι πυρηνικοί σταθμοί σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν δέχονται επίθεση από τα B-2 με 14 πανίσχυρες βόμβες Bunker Buster. Στις 19:30 ΕΤ τα αμερικανικά βομβαρδιστικά βγαίνουν από το Ιράν.

* οι ώρες είναι κατά προσέγγιση

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπερασπίστηκε την Πέμπτη τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και επέκρινε τα αμερικανικά ΜΜΕ που δήλωσαν ότι οι επιθέσεις δεν επέφεραν καθοριστικό πλήγμα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη επιτέθηκε εκ νέου σε δημοσιογράφους των CNN και των New York Times για την κάλυψη της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν ασκώντας πιέσεις για την απόλυσή τους.

Σύμφωνα με τους FT η Ευρώπη εκτιμά το απόθεμα ουρανίου του Ιράν παραμένει άθικτο.

Πλάνα από τα 7 βομβαρδιστικά B-2 Stealth, τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

Τα πλάνα είναι τόσο από την προετοιμασία, όσο και από την πτήση των αεροσκαφών, τα οποία εκτόξευσαν τις διατρητικές βόμβες στις υπόγειες ιρανικές εγκαταστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

🚨🇺🇸 BREAKING: The Pentagon has released dramatic footage of 7 B-2 Spirit stealth bombers launching from Whiteman AFB, each armed with 30,000 lb bunker-buster bombs, as part of “Operation MIDNIGHT HAMMER” targeting Iranian nuclear sites.



🕛 The 36-hour mission ended with their… pic.twitter.com/5uGU0rdMPt — War Doctrine (@wardoctrine_) June 23, 2025

