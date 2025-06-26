Το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος του Ιράν ενέκρινε επίσημα το νομοσχέδιο που προβλέπει την αναστολή της συνεργασίας με τον διεθνή πυρηνικό οργανισμό, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Το νομοσχέδιο απαγορεύει την πρόσβαση των επιθεωρητών της IAEA σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η αναγνώριση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από το ιρανικό κοινοβούλιο και, με την επικύρωση από το Συμβούλιο των Φρουρών, ένα θεσμικό όργανο αποτελούμενο από κληρικούς και νομικούς, καθίσταται πλέον επισήμως νόμος.

Η τελική αρμοδιότητα για την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και του χρόνου υλοποίησης, ανήκει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.