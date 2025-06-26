Την πρόθεσή του να επιστρέψει στο «τιμόνι» του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας εξέφρασε την Πέμπτη ο πρώην πρόεδρος του, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σε περίπτωση που η τουρκική δικαιοσύνη ακυρώσει τις εσωκομματικές εκλογές που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Η κίνηση αυτή ωστόσο κινδυνεύει να διχάσει την αντιπολίτευση και να εκτροχιάσει την προσπάθεια του κόμματος να απειλήσει την «ηγεμονία» του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πολιτική σκηνή της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Εάν δεν αποδεχτώ τη θέση, υπάρχει κίνδυνος να διοριστεί επίτροπος», φέρεται να δήλωσε ο 76χρονος Κιλιτσντάρογλου την Πέμπτη, σύμφωνα με την εφημερίδα Sozcu.

Σημειώνεται ότι η τουρκική δικαιοσύνη επίκειται να αποφανθεί για μια αγωγή η οποία αμφισβητεί τη νομιμότητα του συνεδρίου του CHP που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2023, μετά τη νίκη του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, στο οποίο ο Κιλιτσντάρογλου ηττήθηκε από τον νυν πρόεδρο του κόμματος Οζγκούρ Οζέλ.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου.

Το CHP βρίσκεται ήδη υπό πίεση μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές του 2028.

Εάν το δικαστήριο ακυρώσει την εσωκομματική ψηφοφορία του συνεδρίου, ο Κιλιτσντάρογλου θα μπορούσε να επιστρέψει στην ηγεσία του κόμματος, ρίχνοντας ενδεχομένως τους τίτλους τέλους στην προσπάθεια του Οζέλ να απελευθερώσει τον Ιμάμογλου και να προκαλέσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Τουρκία.

Εάν, αντιθέτως, το δικαστήριο διορίσει επίτροπο στο κόμμα, αυτός θα πρέπει να συγκαλέσει νέο συνέδριο του CHP εντός 45 ημερών.

Ο Οζέλ, ο οποίος νίκησε στις εσωκομματικές εκλογές του 2023 με την υποστήριξη του Ιμάμογλου, προειδοποίησε ότι η επιστροφή του Κιλιτσντάρογλου θα αποτελούσε ένα «ιστορικό λάθος». «Κανένα μη εκλεγμένο άτομο δεν μπορεί να ηγηθεί του CHP», δήλωσε στην εφημερίδα Cumhuriyet.

Ο Κιλιτσντάρογλου ηγήθηκε του CHP για περισσότερα από 13 χρόνια, όμως το κόμμα του έχασε σχεδόν όλες τις εκλογές που διεξήχθησαν σε όλο αυτό το διάστημα.

Το 2023, μάλιστα, επέμεινε να χριστεί ο ίδιος κοινός υποψήφιος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι τόσο ο Ιμάμογλου όσο και ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, είχαν περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν τον Ερντογάν.

Η στάση του προκάλεσε δυσαρέσκεια στους κόλπους του CHP αλλά και σε πολλούς ψηφοφόρους, καθώς θεωρείται ευρέως ότι «έκαψε» τη σπάνια ευκαιρία να τερματιστεί η εικοσαετής διακυβέρνηση του Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου ζήτησε αμέσως με την ήττα του κόμματος τη διεξαγωγή εκλογών για αλλαγή ηγεσίας.

Τον Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την επικύρωσή του ως υποψηφίου του CHP για την προεδρία της Τουρκίας, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης συνελήφθη με κατηγορίες περί διαφθοράς. Ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τη δίωξή του «πολιτικά υποκινούμενη».

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν ισχυρίζεται από την πλευρά του ότι η δικαστική εξουσία λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου προκάλεσε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο και πανικό στους επενδυτές. Έκτοτε, αρκετοί από τους στενούς συμμάχους του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, συμπεριλαμβανομένου του δικηγόρου του και ορισμένων δημάρχων που ανήκουν στο CHP, έχουν επίσης συλληφθεί με παρόμοιες κατηγορίες.

Οι αρχές έχουν επίσης απαγορεύσει τη χρήση της φωτογραφίας του Ιμάμογλου σε δημοτικές πινακίδες και πολιτικές αφίσες.

Το κύμα νομικών και διοικητικών μέτρων καταστολής προσωπικοτήτων της τουρκικής αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις σε βάρος της κυβέρνησης Ερντογάν, η οποία κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί την εξουσία της προκειμένουν να εξαλείφει συστηματικά τους πολιτικούς αντιπάλους του Τούρκου προέδρου.

Πηγή: skai.gr

