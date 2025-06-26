Ναρκωτικά: Δεκαπλασιάστηκαν οι θάνατοι στη Γερμανία

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών του ΟΗΕ φέρνει στο προσκήνιο φέτος το ζήτημα της πρόληψης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία όπου περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι πάσχουν από εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ο νέος εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για τις ναρκωτικές ουσίες, Χέντρικ Στρέεκ, τόνισε τη σημασία της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα ναρκωτικά και τον εθισμό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει "το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο συγκεκριμένες ομάδες". Ο διακεκριμένος επιδημιολόγος επισήμανε επίσης πως η εξάρτηση επηρεάζει βαριά και τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο των εξαρτημένων, όπως τα παιδιά, τους γονείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους.

Η ανάγκη για στροφή στην πολιτική για τα ναρκωτικά

Ο κ. Στρέεκ επισήμανε πως "δεν πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα της εξάρτησης μόνο από νομική σκοπιά, αλλά κυρίως ως ζήτημα υγείας", προσθέτοντας πως η πρόληψη αποτελεί και ηθική επιταγή πέρα από πολιτική προτεραιότητα. Ειδικά οι νέοι και όσοι ανήκουν σε κοινωνικά πιο ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να αποτελέσουν επίκεντρο των σχετικών δράσεων.

Ανησυχητική αύξηση των θανάτων – Η κατάσταση στη Γερμανία

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών υπενθυμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης γύρω από τους κινδύνους της εξάρτησης. Στη Γερμανία, οι θάνατοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τους 2.227 το 2023 — αριθμός που έχει "διπλασιαστεί μέσα σε μια δεκαετία". Τα επίσημα στοιχεία για το 2024 αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, κάτι που αναμένεται να δώσει περαιτέρω εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη καταφθάνει όλο και περισσότερη και φθηνότερη κοκαΐνη", ενώ συνεχώς αυξάνονται οι υποθέσεις λαθρεμπορίου μέσω Darknet. Παράλληλα επιδεινώνεται και το πρόβλημα με το κρακ, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και στην κοινωνική συνοχή. Ο καθηγητής προτείνει, "χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συνεργασίες για την αντιμετώπιση των λαθρεμπόρων, ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα".

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.