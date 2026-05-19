Σε όχημα που συνδέεται με τους δύο εφήβους υπόπτους για την επίθεση με πυροβολισμούς της Δευτέρας στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, εντοπίστηκαν «κείμενα κατά του Ισλάμ», σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει γνώση της έρευνας.

Οι φερόμενοι ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ως ο 18χρονος Κέιλεμπ Βάσκες και ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο Reuters. Οι δύο έφηβοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους μετά την επίθεση, πιθανότατα από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα ονόματά τους και το περιεχόμενο των γραπτών είχαν ήδη μεταδοθεί από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι η επίθεση ερευνάται ως έγκλημα μίσους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πιθανό κίνητρο.

Η μητέρα του Κλαρκ συνεργάζεται με τις αρχές, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από τηλεφώνημα μίας από τις μητέρες των αγοριών, η οποία περιέγραψε τον γιο της ως αυτοκτονικό και ανέφερε ότι είχε φύγει παίρνοντας τρία από τα όπλα της και το όχημά της.

Αρχικά, η αστυνομία έσπευσε σε τοπικό εμπορικό κέντρο και στο σχολείο του αγοριού, πριν δεχθεί κλήσεις για τους πυροβολισμούς στο τζαμί.

Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο και στεγάζει την Ακαδημία Bright Horizon. Όλοι οι μαθητές ήταν ασφαλείς μετά την επίθεση.

Εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώθηκε από το CAIR San Diego σε συνεργασία με το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,7 εκατ. δολάρια για την οικογένεια του φρουρού ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, στον οποίο οι αρχές αποδίδουν ότι απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν σε όλη την πόλη.

«Υπάρχει πάντα ανησυχία ότι άλλα άρρωστα και διεστραμμένα άτομα θα εμπνευστούν από αυτή την τραγωδία και θα επιχειρήσουν να την επαναλάβουν», είπε. «Δεν θα υπάρξει κανένας περιορισμός στα μέτρα προστασίας της πόλης».



Πηγή: skai.gr

