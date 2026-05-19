Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυραύλους Tomahawk στη Γερμανία.

Η προγραμματισμένη ανάπτυξη του «Τάγματος Πυρών Μεγάλης Εμβέλειας» στη Γερμανία αναστέλλεται με βάση την απόφαση του 2024.

Η συμφωνία περιελάμβανε πυραύλους Tomahawk, SM-6 και νέα υπερηχητικά όπλα, ικανά να φτάσουν βαθιά στη ρωσική επικράτεια, αλλά έχει πλέον αμφισβητηθεί μετά από επικριτικές ανταλλαγές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Αμερικανός στρατηγός και Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Αλέξους Γκρίνκεβιτς επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυραύλους Tomahawk στη Γερμανία.

Η προηγουμένως προγραμματισμένη ανάπτυξη ενός λεγόμενου «Τάγματος Πυρών Μεγάλης Εμβέλειας» δεν θα ξεκινήσει, δήλωσε ο Αμερικανός στρατηγός, ο οποίος είναι επίσης και ο διοικητής των δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με απόφαση του 2024, οι ΗΠΑ επρόκειτο φέτος να ανακατασκευάσουν στη Γερμανία πυραύλους με συμβατικές κεφαλές, ικανούς να φθάσουν βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας. Στη συμφωνία περιλαμβάνονταν πύραυλοι Tomahawk με βεληνεκές έως και 2.500 χιλιομέτρων, SM-6 και καινούργια υπερηχητικά όπλα. Πρόσφατα ωστόσο, έπειτα από ανταλλαγή επικριτικών σχολίων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα WELT, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυραύλους Tomahawk, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυραύλων εντός Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

