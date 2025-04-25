Την επομένη της επίθεσης με μαχαίρι σε ιδιωτικό καθολικό λύκειο της Ναντ, η έρευνα αναζητεί τα κίνητρα του δράστη, ενός εφήβου που περιγράφεται ως καταθλιπτικός και μοναχικός και νοσηλεύεται μετά την ψυχιατρική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε.

Για ποιον λόγο ο 15χρονος μαθητής του λυκείου Νοτρ-Νταμ ντε Τουτ-Αίντ, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα μετά, σκότωσε με μαχαίρι μία μαθήτρια και τραυμάτισε άλλους τρεις μαθητές, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο;

Ο εισαγγελέας της Ναντ Αντουάν Λερουά θα δώσει το απόγευμα συνέντευξη Τύπου.

Χθες το βράδυ ανακοίνωσε ότι ο μαθητής εισήχθη στο νοσοκομείο αφού η ψυχιατρική εξέταση έδειξε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν είναι συμβατή με την κράτησή του.

Μαθητές του λυκείου της Ναντ περιγράφουν τον δράστη ως καταθλιπτικό, που έλεγε ότι λατρεύει τον Χίτλερ. Χθες το μεσημέρι έστειλε σε όλους ένα 13σέλιδο mail για να εξηγήσει τα προβλήματά του.

Στο κείμενο αυτό, που στάλθηκε λίγη ώρα πριν από την επίθεση, ο έφηβος αναφέρεται στην «παγκοσμιοποίηση που έχει μεταμορφώσει το σύστημά μας σε μία μηχανή αποσύνθεσης του ανθρώπου» και καλεί σε «βιολογική εξέγερση» ώστε «η, ακόμη και σκληρή, φυσική ισορροπία, να ξανακερδίσει τη θέση της απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη οικοκτονία».

Από τον τόπο της επίθεσης, ο υπουργός Εσωτερικών Μπρυνό Ρεταγιό και η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν χαιρέτισαν το έργο των δυνάμεων της τάξης, των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και του διδακτικού προσωπικού που επέτρεψε την εξουδετέρωση του δράστη.

Ο Μπρυνό Ρεταγιό δήλωσε όμως ότι η τραγωδία αυτή δεν είναι αστυνομική υπόθεση, αλλά κοινωνικό φαινόμενο.

Από την πλευρά του πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε το θάρρος των καθηγητών που «χωρίς αμφιβολία απέτρεψαν περαιτέρω δράματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.