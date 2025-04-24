Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Ναντ - Ενας μαθητής νεκρός, τρεις τραυματίες - Ο δράστης ικέτευε να τον σκοτώσουν

Συνελήφθη 15χρονος μαθητής - Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από το συμβάν

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Ναντ - Ενας μαθητής νεκρός

Ένας μαθητής λυκείου έχασε τη ζωή του, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο, στην πόλη Ναντ της Γαλλίας. 

Η επίθεση έλαβε χώρα στο ιδιωτικό σχολείο NotreDame de Toutes Aides και δράστης, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, φέρεται να είναι ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. 

Σύμφωνα με τη Le Figaro, η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Ο μαθητής λυκείου φέρεται να εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

Οι υπόλοιποι μαθητές έχουν εκκενώσει το σχολείο, με μοναδική εξαίρεση όσοι ήταν μάρτυρες της επίθεσης. 

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Ο νεαρός αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από το συμβάν.

