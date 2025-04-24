Ένας μαθητής λυκείου έχασε τη ζωή του, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο, στην πόλη Ναντ της Γαλλίας.
Η επίθεση έλαβε χώρα στο ιδιωτικό σχολείο NotreDame de Toutes Aides και δράστης, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, φέρεται να είναι ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη.
Σύμφωνα με τη Le Figaro, η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Ο μαθητής λυκείου φέρεται να εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Οι υπόλοιποι μαθητές έχουν εκκενώσει το σχολείο, με μοναδική εξαίρεση όσοι ήταν μάρτυρες της επίθεσης.
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une ATTAQUE AU COUTEAU a eu lieu au lycée privé Notre-Dame-de-Toutes-Aides à #Nantes. Un bilan fait d’état d’au moins 1 MORT ET 3 BLESSÉS. L’agresseur est un élève de seconde de 15 ans. Il a été maîtrisé et interpellé. pic.twitter.com/cclWvdAnG6— Bastion (@bastionmediaoff) April 24, 2025
Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Ο νεαρός αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.
Cet ado de 15 ans qui a tué cette fille avant de viser trois autres camarades au lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes savait clairement qui il visait.— Kunta van den Kinté (@denkinte_2) April 24, 2025
Ça ressemble fort à un acte de vengeance lié à du harcèlement scolaire. #Nantes pic.twitter.com/WNZf6c6Ctc
Attaque au couteau au lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides de #Nantes : témoignage d’une élève présente au moment de l’attaque.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 24, 2025
« Tout le monde est paniqué, on entend plein de choses de tous les côtés, on est sûrs que c’est une attaque d’un élève de seconde, un garçon ». pic.twitter.com/8tOMVi5N3Z
Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από το συμβάν.
Nantes, en plein jour.— Alexandre Ⓜ️ (@Alexandre_44_) April 24, 2025
Des lycéens poignardés. Des enfants confinés. Des parents en larmes.
Combien de drames avant qu’on protège VRAIMENT nos enfants ?#Nantes #Insécurité
🇫🇷🚨🔪 pic.twitter.com/RpZx3u5ntu
