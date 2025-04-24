Ένας μαθητής λυκείου έχασε τη ζωή του, και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, σε επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο, στην πόλη Ναντ της Γαλλίας.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο ιδιωτικό σχολείο NotreDame de Toutes Aides και δράστης, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, φέρεται να είναι ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Ο μαθητής λυκείου φέρεται να εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι υπόλοιποι μαθητές έχουν εκκενώσει το σχολείο, με μοναδική εξαίρεση όσοι ήταν μάρτυρες της επίθεσης.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une ATTAQUE AU COUTEAU a eu lieu au lycée privé Notre-Dame-de-Toutes-Aides à #Nantes. Un bilan fait d’état d’au moins 1 MORT ET 3 BLESSÉS. L’agresseur est un élève de seconde de 15 ans. Il a été maîtrisé et interpellé. pic.twitter.com/cclWvdAnG6 — Bastion (@bastionmediaoff) April 24, 2025

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Ο νεαρός αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Cet ado de 15 ans qui a tué cette fille avant de viser trois autres camarades au lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes savait clairement qui il visait.

Ça ressemble fort à un acte de vengeance lié à du harcèlement scolaire. #Nantes pic.twitter.com/WNZf6c6Ctc — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) April 24, 2025

Attaque au couteau au lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides de #Nantes : témoignage d’une élève présente au moment de l’attaque.



« Tout le monde est paniqué, on entend plein de choses de tous les côtés, on est sûrs que c’est une attaque d’un élève de seconde, un garçon ». pic.twitter.com/8tOMVi5N3Z — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 24, 2025

Εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από το συμβάν.

Nantes, en plein jour.

Des lycéens poignardés. Des enfants confinés. Des parents en larmes.



Combien de drames avant qu’on protège VRAIMENT nos enfants ?#Nantes #Insécurité

🇫🇷🚨🔪 pic.twitter.com/RpZx3u5ntu — Alexandre Ⓜ️ (@Alexandre_44_) April 24, 2025

