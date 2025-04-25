Αυτό που χαρακτήριζε τον Πάπα Φραγκίσκο κατά τη διάρκεια της 12ετής θητείας του ως ποντίφικας ήταν η απλότητά του για την οποία όλοι έχουν να λένε. Ακόμα και μετά θάνατον επέλεξε να τοποθετηθεί η σορός του σε ένα απλό ξύλινο φέρετρο και να ταφεί στο έδαφος στην αγαπημένη του εκκλησία σε μια πιο λιτή από τις συνηθισμένες τελετή.

Το ίδιο απλός ήταν και ως προς την επιλογή των ενδυμάτων του. Η οικογένεια Gammarelli που διατηρεί ένα μικρό κατάστημα το οποίο είναι κρυμμένο σε μια μικρή πλατεία κοντά στο Πάνθεον παρέχει εκκλησιαστική ενδυμασία στο Βατικανό από το 1798. Ήταν οι προσωπικοί ράφτες του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς και των προκατόχων του.

Όλα σε αυτό το μαγαζί είναι προσεγμένα χειροποίητα και τα ράφια είναι γεμάτα από εκλεκτά, μεταξωτά υλικά.

Μιλώντας στον Sky News ο Lorenzo Gammarelli επιβεβαίωσε με πόσο απλά ενδύματα προτιμούσε να ντύνεται ο ποντίφικας: «Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας από τους πιο εύκολους πελάτες που είχαμε ποτέ. Δεν ζήτησε ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Ήθελε απλά λευκά ράσα. Υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ του Πάπα Φραγκίσκου και του Πάπα Βενέδικτου του 16ου, επειδή στον Βενέδικτο άρεσε να φοράει ενδύματα γεμάτα με τα εμβλήματα ενός Πάπα, συμπεριλαμβανομένης της κόκκινης "μοζέτα" - μιας κοντής κάπας μέχρι τον αγκώνα».

Επίσης, η γκαρνταρόμπα ενός Πάπα δεν είναι σταθερή αλλά τα χρώματα αλλάζουν ανάλογα με αυτά που προβλέπει το Καθολικό Λειτουργικό Ημερολόγιο. Για παράδειγμα, ο πράσινος χιτώνας φοριέται στις κυριακάτικες λειτουργίες, το μωβ κατά τη διάρκεια της Advent και της Σαρακοστής, ενώ το κόκκινο προορίζεται για την Πεντηκοστή.

