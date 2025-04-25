Μια ομάδα 106 μεταναστών εργατών που εργάστηκε στο Κατάρ και στα έργα που έγιναν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022, κατέθεσε μήνυση σε δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει ότι η Omnicom Group, Inc. και η Ogilvy Public Relations, μαζί με αρκετές από τις θυγατρικές τους, βοήθησαν παράνομα στο να «ξεπλυθεί» η εικόνα του Κατάρ.

Παράλληλα, στην αγωγή αναφέρεται πως είπαν ψέματα στους εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών, εκ των οποίων πολλοί ήταν από τις Φιλιππίνες.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής - κυρίως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, διεξάγοντας πρωταθλήματα, αγοράζοντας ομάδες και φιλοξενώντας εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι οι χώρες αυτές προσπαθούν να «ξεπλύνουν» τις κακές επιδόσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με «καλή δημοσιότητα» γύρω από τον αθλητισμό.

Η μεταχείριση των μεταναστών που εργάστηκαν στο Κατάρ απασχολεί αρκετά χρόνια, και πριν την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA ανέθεσε στο Κατάρ το τουρνουά το 2010 παρά το γεγονός πως δεν είχε τις υποδομές για να φιλοξενήσει τους αγώνες ή να υποδεχτεί τόσο κόσμο.

Οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν στο Κατάρ, ενώ υπήρχαν αρκετές εκθέσεις για τις ανησυχητικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονταν οι μετανάστες.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι τα διαβατήρια των εργαζομένων είχαν κλαπεί ώστε να μην μπορούν να φύγουν από το Κατάρ και ότι ζούσαν σε υποβαθμισμένες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Υπάρχουν και αναφορές για χιλιάδες θανάτους εργατών, ωστόσο το Κατάρ έχει αμφισβητήσει τον αριθμό αυτό.

Πέρυσι, σε έκθεση που ζήτησε η FIFA, το διεθνές διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου, αναφέρονταν πως εργαζόμενοι είχαν χάσει τη ζωή τους, άλλοι είχαν τραυματιστεί ενώ υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν απλήρωτοι για μήνες.

Αυτοί και οι οικογένειές τους είχαν εξοντωτικά χρέη, αφού έπρεπε να επιστρέψουν τα τέλη για την απόκτηση θέσεων εργασίας στο Κατάρ. Η έκθεση διαπίστωσε ότι η FIFA «έχει την ευθύνη» να αποζημιώσει όσους υπέστησαν.

Η μήνυση ισχυρίζεται ότι η Omnicom και η Ogilvy εργάστηκαν για λογαριασμό του Κατάρ για να διαψεύσουν τα δημοσιεύματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων, πηγαίνοντας τους δημοσιογράφους σε παραπλανητικές περιηγήσεις για τις συνθήκες εργασίας στη χώρα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εικόνα του Κατάρ και να υποβαθμίσουν την ιστορία των εργατών.

Σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία των θυμάτων εμπορίας (Trafficking Victims Protection Reauthorization Act), αναφέρει η αγωγή, τα θύματα μπορούν να μηνύσουν τους κακοποιητές, ακόμη και αν δεν είχαν άμεση εμπλοκή αλλά γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν για την εκμετάλλευση

Οι ενάγοντες ζητούν χρηματική αποζημίωση από τις εταιρείες.

Σημειώνεται πως παρόμοια αγωγή είχε κατατεθεί και το 2023 κατά της αμερικανικής κατασκευαστικής εταιρείας Jacobs Solutions, η οποία συμμετείχε στην κατασκευή των σταδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.