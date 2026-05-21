Επίθεση με drones στα σύνορα Ρωσίας–Ουκρανίας: Τραυματίες σε Σεμπέκινα και Ντνίπρο

Οι τοπικές αρχές από τις δύο πλευρές ανακοίνωσαν τα γεγονότα μέσω Telegram, ενώ το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή μη με επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική πόλη Σεμπέκινα και την περιοχή γύρω από αυτή, στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, και ένας σε ρωσικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στη μια και στην άλλη πλευρά μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία τραυματίες
