Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή μη με επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική πόλη Σεμπέκινα και την περιοχή γύρω από αυτή, στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, και ένας σε ρωσικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στη μια και στην άλλη πλευρά μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές. Τόσο η Μόσχα, όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους εσκεμμένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

